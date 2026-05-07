В Японском аналоге «Бастиона» увидели угрозу для России

Type 88.
Источник изображения: Noel Celis / Reuters

Японские ракетные комплексы Type 88 могут направить на Россию

Японские системы Type 88, которые являются аналогом береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион», могут в будущем направить на Россию. Угрозу в новых системах увидел Telegram-канал «Военная хроника».

Автор обратил внимание на репортаж пресс-бюро Сил самообороны Японии, в котором показали работу Type 88 в ходе учений Balikatan 2026 на Филиппинах. Комплекс отработал удар по кораблю условного противника.

«Очевидно, что как только сформируется единый ударный контур, построенный как на собственных, так и на зарубежных технологиях, это оружие будет направлено, вероятнее всего, сначала на островных соседей, а затем и на Россию», — говорится в сообщении.

Канал отметил, что использование японского БРК в связке с американскими системами целеуказания на учениях демонстрирует создание бесшовного разведывательно-ударного контура. Подобный комплекс позволяет Японии контролировать прибрежные зоны на дальности 200-300 километров.

В июне 2025 года стало известно, что Япония впервые провела ракетные стрельбы на своей территории, а не в США. Ракета комплекса Type 88 поразила беспилотный катер. Дальность полета изделия с боевой частью весом 225 килограммов — 180 километров.

