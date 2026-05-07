Войти
Flotprom

Новые турецкие надводные дроны-камикадзе смогут действовать роем

333
0
0

Турецкая компания Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) представила на проходящей в Стамбуле оборонной выставке SAHA 2026 надводный дрон-камикадзе нового поколения YAKTU KUSV. Разработанный для переосмысления военно-морской войны, аппарат обладает высокой скоростью, низкопрофильным силуэтом и возможностями ведения операций в составе роя.

Новый дрон выполнен в соответствии с асимметричными требованиями современных оперативных условий. Он сможет обеспечивать как защиту портов, так и вести боевые действия в открытом море.

Надводный дрон-камикадзе YAKTU KUSV, Турция

STM


"Мы гордимся тем, что представляем на выставке SAHA 2026 платформу, отражающую синергию нашего обширного опыта в военно-морской инженерии и наших передовых возможностей в области автономных систем", – заявил на презентации аппарата генеральный директор STM Озгюр Гюлерюз.

По его словам, YAKTU KUSV – больше, чем просто высокоскоростная ударная платформа.

"Это стратегический фактор повышения боевой эффективности, основанный на автономной архитектуре с поддержкой искусственного интеллекта и возможностях роевого управления, – отметил он. – Благодаря возможности скоординированных многокомпонентных операций, YAKTU может подавлять системы обороны за счет многонаправленного взаимодействия, предлагая экономически доступное и высокоточное решение для прорыва современных уровней обороны. Мы по-прежнему привержены развитию автономных технологий до самых высоких стандартов глобальной морской безопасности".

Оптимизированная для выполнения высокоточных ударов по стратегическим надводным целям, система YAKTU выполнена на базе безэкипажного катера длиной 5,8 метра и водоизмещением 1,7 тонны. Максимальная скорость превышает 50 узлов, а дальность плавания заявлена свыше 200 морских миль. Силовая установка использует дизельный двигатель и водометный движитель.

Как указывает Naval News, главная особенность платформы – система искусственного интеллекта, обеспечивающая обмен данными в реальном времени и автономное распределение задач между несколькими дронами.

При создании беспилотника использованы собственные аппаратная и программная архитектуры STM.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.05 13:32
  • 70
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 07.05 12:04
  • 539
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 07.05 11:26
  • 1
Умер создатель межконтинентального «Воеводы» Ус
  • 07.05 10:28
  • 1
Импортозамещенный Superjet-100 готов к серийным поставкам, заявил Алиханов
  • 07.05 10:21
  • 1
В Киеве грозят пролетом дронов над Москвой в День Победы. Чем ответит Россия?
  • 07.05 07:47
  • 1
«Западный мир сосредоточен на том, чтобы нанести нам максимальный урон»
  • 07.05 07:17
  • 7
Искусственный интеллект на поле боя
  • 07.05 05:12
  • 0
Комментарий к "Великобритания собрала десять стран, чтобы окружить Россию с моря, не пригласив США (Sohu, Китай)"
  • 07.05 04:45
  • 6
«Потешная флотилия». Европа создает новый военный альянс против России
  • 07.05 02:53
  • 3
Великобритания собрала десять стран, чтобы окружить Россию с моря, не пригласив США (Sohu, Китай)
  • 07.05 02:47
  • 10
Экономике России предрекли тектонические изменения через 10 лет
  • 06.05 22:59
  • 15729
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.05 12:17
  • 3
Комментарий к "«Ударная мощь снижается»: на Западе подсчитали потери стратегической авиации ВКС РФ"
  • 06.05 04:57
  • 1
Еврокомиссар по энергетике: Наступает самый тяжёлый энергокризис всех времён
  • 05.05 08:40
  • 2
Российский «Штурмовик» начал испытания в зоне СВО