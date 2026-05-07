Новые турецкие надводные дроны-камикадзе смогут действовать роем

Турецкая компания Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) представила на проходящей в Стамбуле оборонной выставке SAHA 2026 надводный дрон-камикадзе нового поколения YAKTU KUSV. Разработанный для переосмысления военно-морской войны, аппарат обладает высокой скоростью, низкопрофильным силуэтом и возможностями ведения операций в составе роя.

Новый дрон выполнен в соответствии с асимметричными требованиями современных оперативных условий. Он сможет обеспечивать как защиту портов, так и вести боевые действия в открытом море.

Надводный дрон-камикадзе YAKTU KUSV, Турция STM

"Мы гордимся тем, что представляем на выставке SAHA 2026 платформу, отражающую синергию нашего обширного опыта в военно-морской инженерии и наших передовых возможностей в области автономных систем", – заявил на презентации аппарата генеральный директор STM Озгюр Гюлерюз.

По его словам, YAKTU KUSV – больше, чем просто высокоскоростная ударная платформа.

"Это стратегический фактор повышения боевой эффективности, основанный на автономной архитектуре с поддержкой искусственного интеллекта и возможностях роевого управления, – отметил он. – Благодаря возможности скоординированных многокомпонентных операций, YAKTU может подавлять системы обороны за счет многонаправленного взаимодействия, предлагая экономически доступное и высокоточное решение для прорыва современных уровней обороны. Мы по-прежнему привержены развитию автономных технологий до самых высоких стандартов глобальной морской безопасности".

Оптимизированная для выполнения высокоточных ударов по стратегическим надводным целям, система YAKTU выполнена на базе безэкипажного катера длиной 5,8 метра и водоизмещением 1,7 тонны. Максимальная скорость превышает 50 узлов, а дальность плавания заявлена свыше 200 морских миль. Силовая установка использует дизельный двигатель и водометный движитель.

Как указывает Naval News, главная особенность платформы – система искусственного интеллекта, обеспечивающая обмен данными в реальном времени и автономное распределение задач между несколькими дронами.

При создании беспилотника использованы собственные аппаратная и программная архитектуры STM.