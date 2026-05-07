Военное обозрение

Власти Армении обсудили с Зеленским «бесценный опыт» ВСУ в применении дронов

Источник изображения: topwar.ru

Встреча Никола Пашиняна с Зеленским в Ереване затронула тему использования дронов на Украине. Секретарь Совбеза Армен Григорян заявил, что Армения заинтересована в «бесценном украинском опыте» применения беспилотников.

Фраза «бесценный украинский опыт» звучала из уст Григоряна. Причем в присутствии Зеленского. Тот, естественно, тут же предложил «продолжить работу» и похвастался украинскими мощностями по производству БПЛА. Получился такой закрытый показ последних технологий.

Оказалось, что «обмен опытом» начался не вчера. Армянское издание выяснило: еще летом прошлого года спецподразделение Службы национальной безопасности Армении прошло краткосрочную переподготовку на Украине. Не абы какую, а по использованию дронов.

Зачем Армении украинский опыт – догадаться нетрудно. После поражения в Карабахе Ереван лихорадочно ищет способы перестроить армию. Дроны сейчас – козырь в современном конфликте. И Киев научился их использовать. Правда, ценой собственных городов и боевиков ВСУ. Но для Пашиняна это, видимо, «бесценно».

В Москве, конечно, подобные заявления вызывают как минимум недоумение. Союзник по ОДКБ, который до сих пор не вышел из организации, вдруг начинает перенимать боевой опыт у страны, воюющей против России.

