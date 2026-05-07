"Ростех": "Солнцепек" превращает "неприступные" позиции ВСУ в ловушку

"Ростех": "Солнцепеки" превращают неприступную крепость в ловушку для ВСУ

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Расчет ТОС-1А "Солнцепек" превращает неприступную фортификацию в ловушку для противника, сообщили в Telegram-канале "Ростеха".

Ранее Минобороны России опубликовало видео о том, как расчет ТОС-1А 35-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Восток" полностью уничтожил сеть бетонных укреплений, подземные коммуникации и командные пункты ВСУ.

Как отметили в "Ростехе", капитальные фортификационные сооружения служат серьезной защитой от осколочно-фугасных средств поражения, и если мощность боеприпаса не позволяет разрушить конструкцию или обрушить несущие элементы, то шансы противника уцелеть очень велики.

"Солнцепеки" и "Тосочки" и "Термобар" (термобарический боеприпас - ред.) превращают неприступную крепость в ловушку за счет долгоживущей "огнедышащей" ударной волны и резкого перепада давления. Поражающий фактор не только бьет "кувалдой", но и обволакивает, как "спрут", затекая внутрь убежищ противника, даже если они остаются полностью целыми", – говорится в Telegram-канале "Ростеха".

В "Ростехе" добавили, что на опубликованном Минобороны РФ видео российская армия продемонстрировала тактический прием, который возможен только с помощью "Солнцепека" – при использовании термобарических снарядов защитные укрепления превратились для противника в зону поражения, которую невозможно покинуть.

ТОС-1А – один из наиболее эффективных образцов современного российского вооружения, не имеющий прямых аналогов. Дальность стрельбы может варьироваться от сотен метров до нескольких километров, что обеспечивает эффективную огневую поддержку штурмовых подразделений, а полный залп ТОС-1А, производимый за считаные секунды, способен накрыть площадь до 40 тысяч квадратных метров.