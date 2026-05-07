Войти
РИА Новости

"Ростех": "Солнцепек" превращает "неприступные" позиции ВСУ в ловушку

379
0
+2
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек".
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Мельников

"Ростех": "Солнцепеки" превращают неприступную крепость в ловушку для ВСУ

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Расчет ТОС-1А "Солнцепек" превращает неприступную фортификацию в ловушку для противника, сообщили в Telegram-канале "Ростеха".

Ранее Минобороны России опубликовало видео о том, как расчет ТОС-1А 35-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Восток" полностью уничтожил сеть бетонных укреплений, подземные коммуникации и командные пункты ВСУ.

Как отметили в "Ростехе", капитальные фортификационные сооружения служат серьезной защитой от осколочно-фугасных средств поражения, и если мощность боеприпаса не позволяет разрушить конструкцию или обрушить несущие элементы, то шансы противника уцелеть очень велики.

"Солнцепеки" и "Тосочки" и "Термобар" (термобарический боеприпас - ред.) превращают неприступную крепость в ловушку за счет долгоживущей "огнедышащей" ударной волны и резкого перепада давления. Поражающий фактор не только бьет "кувалдой", но и обволакивает, как "спрут", затекая внутрь убежищ противника, даже если они остаются полностью целыми", – говорится в Telegram-канале "Ростеха".

В "Ростехе" добавили, что на опубликованном Минобороны РФ видео российская армия продемонстрировала тактический прием, который возможен только с помощью "Солнцепека" – при использовании термобарических снарядов защитные укрепления превратились для противника в зону поражения, которую невозможно покинуть.

ТОС-1А – один из наиболее эффективных образцов современного российского вооружения, не имеющий прямых аналогов. Дальность стрельбы может варьироваться от сотен метров до нескольких километров, что обеспечивает эффективную огневую поддержку штурмовых подразделений, а полный залп ТОС-1А, производимый за считаные секунды, способен накрыть площадь до 40 тысяч квадратных метров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Солнцепёк
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.05 13:32
  • 70
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 07.05 12:04
  • 539
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 07.05 11:26
  • 1
Умер создатель межконтинентального «Воеводы» Ус
  • 07.05 10:28
  • 1
Импортозамещенный Superjet-100 готов к серийным поставкам, заявил Алиханов
  • 07.05 10:21
  • 1
В Киеве грозят пролетом дронов над Москвой в День Победы. Чем ответит Россия?
  • 07.05 07:47
  • 1
«Западный мир сосредоточен на том, чтобы нанести нам максимальный урон»
  • 07.05 07:17
  • 7
Искусственный интеллект на поле боя
  • 07.05 05:12
  • 0
Комментарий к "Великобритания собрала десять стран, чтобы окружить Россию с моря, не пригласив США (Sohu, Китай)"
  • 07.05 04:45
  • 6
«Потешная флотилия». Европа создает новый военный альянс против России
  • 07.05 02:53
  • 3
Великобритания собрала десять стран, чтобы окружить Россию с моря, не пригласив США (Sohu, Китай)
  • 07.05 02:47
  • 10
Экономике России предрекли тектонические изменения через 10 лет
  • 06.05 22:59
  • 15729
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.05 12:17
  • 3
Комментарий к "«Ударная мощь снижается»: на Западе подсчитали потери стратегической авиации ВКС РФ"
  • 06.05 04:57
  • 1
Еврокомиссар по энергетике: Наступает самый тяжёлый энергокризис всех времён
  • 05.05 08:40
  • 2
Российский «Штурмовик» начал испытания в зоне СВО