"Акт самоуничтожения". В США сделали заявление о фон дер Ляйен и Каллас

Урсула фон дер Ляйен.
Эксперт Сакс: Европейцы отстранились от России и теперь США отстраняются от них

Политика "железного занавеса", которую выстраивает Брюссель в отношении Москвы, наносит сокрушительный удар по самой Европе, сказал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала. Однако пока у руля стоят такие фигуры, как Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас, надеяться на улучшение ситуации не приходится.

Американский экономист подчеркнул, что нынешний кризис — это результат действий Вашингтона, направленных на разрыв связей между странами.

"Европейскому сообществу пора осознать: именно Белый дом годами делал все, чтобы вбить клин между ЕС и Россией. Десятилетиями американцы запугивали Берлин и Москву последствиями запуска „Северных потоков“. То, что мы видим сегодня — это осознанный акт экономического самоуничтожения. Рано или поздно к европейцам придет прозрение, но вряд ли это случится при нынешнем составе лидеров. С такими персонажами, как фон дер Ляйен, Каллас, Мерц или Стармер, смена курса просто исключена", — констатировал эксперт.

По мнению аналитика, трагедия Европы усугубляется тем, что, пожертвовав суверенитетом ради лояльности США, она оказалась не нужна самому "сюзерену". Вашингтон стремительно теряет интерес к партнерам по НАТО, переключаясь на другие регионы.

"Брюссель самолично возвел стену на границе с Россией. В это же время на Ближнем Востоке идут тектонические сдвиги, а Европа, игнорируя реальность, ставит все свое будущее на одну единственную американскую карту. Но ирония в том, что Штаты уже не скрывают безразличия: Старый Свет теряет былой вес и становится для Вашингтона малозначимой периферией", — резюмировал Сакс.

