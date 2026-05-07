Боец рассказал, как происходит подготовка в войсках беспилотных систем

Российский военнослужащий в зоне проведения СВО
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

Боец рассказал, как происходит подготовка в войсках беспилотных систем РФ

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Распределение военнослужащих в российских войсках беспилотных систем по различных специальностям происходит в зависимости от их способностей, отбор занимает несколько этапов, рассказал оператор РЛС этих войск Николай Иванов.

"Старший инструктор с нами лично побеседовал с каждым человеком, выявил его первичные навыки, способности, умственные способности и произвел отбор по специальностям. Дальше уже на первых этапах обучения также проводились личные беседы, нравится ли обучение, чем мы занимаемся, все ли получается, и уже основываясь на этом и первых оценках, полученных на занятии, оставляли людей либо переводили на другие специальности", - сказал Иванов в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.

Он уточнил, что те, у кого мелкая моторика рук развита недостаточно для точного управления FPV-дроном, направляют на другие специальности, например, техником на сборочном производстве, оператором-сапером либо оператором радиолокационной станции.

"Все происходило внутри войск беспилотных систем, никого никуда за пределы данной системы не переводили", - подчеркнул Иванов.

Боец рассказал, что служит оператором РЛС и его работа заключается в том, чтобы следить за воздушной обстановкой и наводить операторов FPV-дронов на вражеские беспилотники.

Обучение, по словам Иванова, началось с двухнедельного теоретического курса, на котором инструкторы рассказывали о технических особенностях беспилотных систем и устройстве оборудования. В ходе практической части применение техники отрабатывалось сначала на симуляторах, а потом – в полевых условиях.

"Работали сначала на ней, как малыши с конструктором. Разбирали, собирали... А потом уже начали с другими расчетами взаимодействовать, имитируя настоящие боевые условия. Наводили операторов дронов и вели разведку. Также выезжаем на полигоны, чтобы отрабатывать эти навыки в условиях, приближенных к боевым", – отметил Иванов.

На полигонах уже обучившиеся бойцы управляют дронами-мишенями, а новобранцы учатся сбивать их с помощью FPV-дронов – перехватчиков с взрывчаткой.

Как рассказал боец, в коллективе он со всеми нашел общий язык и даже встретил земляка из города Белово Кемеровской области, чему очень сильно удивился. Заработная плата и довольствие приходят стабильно в положенные сроки, подчеркнул Иванов.

