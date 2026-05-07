Войти
ЦАМТО

ВВС США завершили испытания переданного Катаром для президента Трампа самолета Boeing 747-8i

367
0
0
Boeing 747-8i
Boeing 747-8i.
Источник изображения: forbes.com

ЦАМТО, 6 мая. ВВС США 1 мая завершили модификацию и летные испытания переданного Катаром самолета Boeing 747-8i, предназначенного для временной эксплуатации в качестве борта №1 президента США.

Ввод в эксплуатацию запланирован на лето 2026 года.

Речь идет о широкофюзеляжном дальнемагистральном самолете Boeing 747-8i, построенном в 2012 году по индивидуальному заказу для бывшего премьер-министра Катара шейха Хамада бин Джасима Аль Тани и эксплуатировавшегося правящей семьей Аль Тани.

Как сообщает Wall Street Journal, борт прибыл в аэропорт Сан-Антонио (шт.Техас) 3 апреля 2025 года и поставлен на баланс Министерства обороны США в качестве безвозмездной передачи от Катара. Оценочная стоимость воздушного судна – 400 млн. долл.

Работы проведены в рамках программы VC-25B Bridge и включали доработку бортового оборудования с последующими летными испытаниями, завершенными 1 мая 2026 года. Объем выделенного финансирования на приведение самолета к стандартам президентского борта – около 1 млрд. долл. Конкретный состав дооборудования (средства связи специального назначения, системы РЭБ, защита от ЭМИ, узлы дозаправки топливом в воздухе) официально не раскрывается. Представители ВВС США заявили, что перечень внесенных доработок остается закрытым.

Передача борта эксплуатанту, 89-му авиакрылу специального назначения ВВС США (авиабаза Эндрюс, шт.Мэриленд), ожидается не позднее лета 2026 года. Не исключается задействование самолета в мероприятиях 4 июля, приуроченных к 250-летию США. Это воздушное судно рассматривается как переходный вариант замещения двух эксплуатируемых с 1990 года VC-25A (бортовые номера 28000 и 29000).

Бывший катарский Boeing 747-8i замещает задержанную программу поставки двух новых VC-25B, разрабатываемых компанией Boeing по контракту с ВВС США. Срок поставки серийных VC-25B сдвинут на 2028 год относительно первоначального графика (2024 год).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Катар
США
Продукция
Boeing 747
Компании
Boeing
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.05 13:32
  • 70
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 07.05 12:04
  • 539
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 07.05 11:26
  • 1
Умер создатель межконтинентального «Воеводы» Ус
  • 07.05 10:28
  • 1
Импортозамещенный Superjet-100 готов к серийным поставкам, заявил Алиханов
  • 07.05 10:21
  • 1
В Киеве грозят пролетом дронов над Москвой в День Победы. Чем ответит Россия?
  • 07.05 07:47
  • 1
«Западный мир сосредоточен на том, чтобы нанести нам максимальный урон»
  • 07.05 07:17
  • 7
Искусственный интеллект на поле боя
  • 07.05 05:12
  • 0
Комментарий к "Великобритания собрала десять стран, чтобы окружить Россию с моря, не пригласив США (Sohu, Китай)"
  • 07.05 04:45
  • 6
«Потешная флотилия». Европа создает новый военный альянс против России
  • 07.05 02:53
  • 3
Великобритания собрала десять стран, чтобы окружить Россию с моря, не пригласив США (Sohu, Китай)
  • 07.05 02:47
  • 10
Экономике России предрекли тектонические изменения через 10 лет
  • 06.05 22:59
  • 15729
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.05 12:17
  • 3
Комментарий к "«Ударная мощь снижается»: на Западе подсчитали потери стратегической авиации ВКС РФ"
  • 06.05 04:57
  • 1
Еврокомиссар по энергетике: Наступает самый тяжёлый энергокризис всех времён
  • 05.05 08:40
  • 2
Российский «Штурмовик» начал испытания в зоне СВО