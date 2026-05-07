ВВС США завершили испытания переданного Катаром для президента Трампа самолета Boeing 747-8i

ЦАМТО, 6 мая. ВВС США 1 мая завершили модификацию и летные испытания переданного Катаром самолета Boeing 747-8i, предназначенного для временной эксплуатации в качестве борта №1 президента США.

Ввод в эксплуатацию запланирован на лето 2026 года.

Речь идет о широкофюзеляжном дальнемагистральном самолете Boeing 747-8i, построенном в 2012 году по индивидуальному заказу для бывшего премьер-министра Катара шейха Хамада бин Джасима Аль Тани и эксплуатировавшегося правящей семьей Аль Тани.

Как сообщает Wall Street Journal, борт прибыл в аэропорт Сан-Антонио (шт.Техас) 3 апреля 2025 года и поставлен на баланс Министерства обороны США в качестве безвозмездной передачи от Катара. Оценочная стоимость воздушного судна – 400 млн. долл.

Работы проведены в рамках программы VC-25B Bridge и включали доработку бортового оборудования с последующими летными испытаниями, завершенными 1 мая 2026 года. Объем выделенного финансирования на приведение самолета к стандартам президентского борта – около 1 млрд. долл. Конкретный состав дооборудования (средства связи специального назначения, системы РЭБ, защита от ЭМИ, узлы дозаправки топливом в воздухе) официально не раскрывается. Представители ВВС США заявили, что перечень внесенных доработок остается закрытым.

Передача борта эксплуатанту, 89-му авиакрылу специального назначения ВВС США (авиабаза Эндрюс, шт.Мэриленд), ожидается не позднее лета 2026 года. Не исключается задействование самолета в мероприятиях 4 июля, приуроченных к 250-летию США. Это воздушное судно рассматривается как переходный вариант замещения двух эксплуатируемых с 1990 года VC-25A (бортовые номера 28000 и 29000).

Бывший катарский Boeing 747-8i замещает задержанную программу поставки двух новых VC-25B, разрабатываемых компанией Boeing по контракту с ВВС США. Срок поставки серийных VC-25B сдвинут на 2028 год относительно первоначального графика (2024 год).