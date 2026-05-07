FT: у Британии не хватает средств на разработку высокотехнологичного оружия

ЦАМТО, 6 мая. Минобороны Британии не обладает достаточными средствами для финансирования разработки и производства высокотехнологичных вооружений, пишет газета Financial Times.

"Нехватка средств означает, что Минобороны не может заключать более крупные контракты, которые, по словам некоторых небольших стартапов, необходимы им для оправдания высоких затрат на исследования и разработки", – цитирует "РИА Новости" выдержку из статьи Financial Times.

Источники в оборонных стартапах сообщили изданию, что получают лишь "символические суммы", недостаточные для проведения полноценных исследований, и чувствуют, что они субсидируют британскую армию.

"Осуществляется стратегия "все хорошее завтра": если вы сейчас нам поможете – по себестоимости или бесплатно – мы потом поможем вам. Но этого никогда не происходит. Бесконечные ускорения, испытания и рамочные соглашения маскируют систему, лишенную финансирования", – сообщил изданию директор технологической компании 4GD Роб Тейлор.

В конечном итоге, по словам представителя одного из производителей дронов, нехватка контрактов может вынудить многие стартапы уйти с рынка, пишет Financial Times.

Газета Times в мае писала, что у Великобритании отсутствуют средства для покупки новых вооружений вплоть до 2030 года, напоминает агентство.