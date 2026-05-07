Военное обозрение

Установлена бригада ВСУ, наносившая удары ракетами «Фламинго» вглубь России

Источник изображения: topwar.ru

Украинские крылатые ракеты «Фламинго» поступили на вооружение 19-й отдельной ракетной бригады «Святая Варвара». Именно эта бригада разместила в Сети видео запусков этих ракет по российской территории.

Получило подтверждение применение противником ракет «Фламинго» по России. Предварительно, удар наносился по Чебоксарам, российская ПВО перехватила шесть украинских крылатых ракет. Такие данные приводит и Минобороны России. Ранее одновременно в таком количестве «Фламинго» по российской территории не запускались.

Стоит отметить, что 19-я отдельная ракетная бригада была единственным формированием ВСУ, на вооружении которого стояли оперативно-тактические ракетные комплексы «Точка-У». Бригада принимала участие в боях против народных республик Донбасса с 2014 года. После того, как закончились ОТРК «Точка-У», бригада получила на вооружение американские ракеты ATACMS для ударов по Брянской области.

Теперь бригаду вооружают крылатыми ракетами «Фламинго». По количеству полученных ракет информации нет. Сама ракета «Фламинго» является крылатой дозвуковой, разработанной украинской компанией Fire Point в 2025 году. Заявленная дальность — 3 тысячи километров, но подтверждений этому нет.

