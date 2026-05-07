Остались только остовы: состояние обещанных ВСУ зенитных комплексов Gepard

Источник изображения: topwar.ru

После развёртывания массовых военных поставок ВСУ с Запада бельгийские власти добивались передачи ЗСУ Gepard от частной компании OIP Land Systems (дочернее предприятие израильской Elbit Systems), которая ранее приобрела их у армии (по разным данным, от 38 до 50 единиц) по цене металлолома – около €15–20 тыс. за штуку. После обращения правительства собственник запросил за восстановление и продажу машин сумму, которую Минобороны страны назвало «необоснованно высокой» (по некоторым данным, до €2 млн за экземпляр).

Глава военного ведомства Людивин Дедондер заявляла, что компания пытается получить сверхприбыль на технике, которую купила за бесценок. Однако бельгийские Gepard десятилетиями простаивали без обслуживания под открытым небом или в неотапливаемых ангарах. Поэтому они требовали глубокого капремонта, замены электроники и СУО. В отличие от немецких запасов, которые хранились на складах производителя KMW, эти машины были в гораздо худшем состоянии.

На днях в сети появились их фото 2021 года, на которых видно, что от большинства зениток остались только остовы, хотя имеются экземпляры, даже сохранившие башни с 35-мм пушками.

В конце апреля местная газета газета L'Echo со ссылкой на Минобороны сообщила, что в новый пакет помощи ВСУ на €1 млрд, обещанный в начале апреля, войдут 15 единиц Gepard, которые власти всё же выкупят у OIP, заплатив и за их восстановление. При этом сумма сделки не разглашается, однако, учитывая состояние большинства ЗСУ, она должна быть немалой.

