Остались только остовы: состояние обещанных ВСУ зенитных комплексов Gepard

Источник изображения: topwar.ru

После развёртывания массовых военных поставок ВСУ с Запада бельгийские власти добивались передачи ЗСУ Gepard от частной компании OIP Land Systems (дочернее предприятие израильской Elbit Systems), которая ранее приобрела их у армии (по разным данным, от 38 до 50 единиц) по цене металлолома – около €15–20 тыс. за штуку. После обращения правительства собственник запросил за восстановление и продажу машин сумму, которую Минобороны страны назвало «необоснованно высокой» (по некоторым данным, до €2 млн за экземпляр).

Источник изображения: topwar.ru

Глава военного ведомства Людивин Дедондер заявляла, что компания пытается получить сверхприбыль на технике, которую купила за бесценок. Однако бельгийские Gepard десятилетиями простаивали без обслуживания под открытым небом или в неотапливаемых ангарах. Поэтому они требовали глубокого капремонта, замены электроники и СУО. В отличие от немецких запасов, которые хранились на складах производителя KMW, эти машины были в гораздо худшем состоянии.

Источник изображения: topwar.ru

На днях в сети появились их фото 2021 года, на которых видно, что от большинства зениток остались только остовы, хотя имеются экземпляры, даже сохранившие башни с 35-мм пушками.

В конце апреля местная газета газета L'Echo со ссылкой на Минобороны сообщила, что в новый пакет помощи ВСУ на €1 млрд, обещанный в начале апреля, войдут 15 единиц Gepard, которые власти всё же выкупят у OIP, заплатив и за их восстановление. При этом сумма сделки не разглашается, однако, учитывая состояние большинства ЗСУ, она должна быть немалой.