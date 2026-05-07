WSJ: Китай обеспечивает комплектующими для дронов Россию и Иран

Китай продолжает поставки комплектующих для БПЛА в Россию и Иран и не собирается прекращать, несмотря на угрозу американских санкций. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Американское издание обращает внимание на то, что Китай открыто игнорирует американские санкции, продолжая поддерживать программы по разработке БПЛА в России и Иране. Китайские компании, в основном мелкие, открыто поставляют компоненты двойного назначения, включая двигатели, аккумуляторы, микрочипы и оптоволокно.

В частности, на иранских дронах-камикадзе Shahed-136, применявшихся в ходе конфликта с США и Израилем, установлены двигатели L550 немецкой разработки, которые в открытую поставляются китайской компанией Xiamen Victory Technology. Американские чиновники, в свою очередь, заявляют, что остановить такие поставки практически невозможно, как и отследить изначального поставщика.

Комплектующие проходят через ряд компаний-посредников, большинство из которых такие мелкие, что вводить против них санкции США просто невозможно. Фирму просто закрывают, и завтра на ее месте появится другая, но с теми же функциями. При этом Китай ежедневно отправляет в Иран и Россию сотни контейнеров с комплектующими.