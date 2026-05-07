ЦАМТО

ВМС НОАК завершили финальные испытания новой корабельной системы ПВО

Авианосец "Фуцзянь" (Fujian / 福建 , бортовой номер "18")
Церемония ввода в состав ВМС НОАК третьего китайского авианосца "Фуцзянь" (Fujian / 福建 , бортовой номер "18"). Санья (Хайнань), 05.11.2025.
Источник изображения: Министерство обороны КНР

ЦАМТО, 6 мая. ВМС НОАК завершили финальные испытания новой корабельной системы ПВО, предназначенной для противодействия БЛА.

Испытания проведены в акватории Бохайского залива; по их итогам принято решение о запуске серийного производства и развертывании комплекса на боевых кораблях.

Проверка осуществлялась в условиях сложной электромагнитной обстановки, приближенной к реальным боевым сценариям. По заявлению разработчика, испытания подтвердили соответствие конструкции вооружения всем установленным эксплуатационным требованиям, сообщает CCTV (Центральное телевидение Китая).

В ходе испытаний комплекс осуществил перехват нескольких беспилотных летательных аппаратов, имитировавших атаки на сверхмалых высотах. Отработка велась в формате боевой симуляции повышенной степени сложности с применением средств радиоэлектронного противодействия. Зафиксирована устойчивая работа системы обнаружения, сопровождения и поражения маловысотных малоразмерных воздушных целей в условиях помех.

По итогам финальных испытаний принято решение о запуске серийного производства комплекса и его последующем развертывании на боевых кораблях ВМС НОАК. Финальное испытание квалифицировано как ключевой этап, предшествующий официальному принятию системы на вооружение ВМС НОАК. Конкретные тактико-технические характеристики комплекса, тип пусковых установок, состав боекомплекта и номенклатура носителей в открытых источниках не раскрываются.

Новый корабельный комплекс дополняет линейку китайских средств противодействия БЛА, включающую зенитный ракетно-пушечный комплекс FK-3000, высокомощный микроволновый комплекс Hurricane 3000 разработки Norinco, а также систему Bullet Curtain, рассчитанную на поражение ракет и роев беспилотников. Ранее НОАК демонстрировала три боевых лазерных комплекса ПВО и мобильный комплекс Type 625E на шасси ZBL-08. Принятие на вооружение корабельной антидроновой системы отражает курс на комплексное усиление ПВО ближнего рубежа корабельных соединений ВМС НОАК.

