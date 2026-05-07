Мерц отправил один тральщик на помощь США в Ормузском проливе

Германия отправила боевой корабль на помощь американцам в Ормузском проливе. Речь идет о минном тральщике Fulda ВМС ФРГ. Об этом сообщает Kieler Nachrichten.

Пообещавший помощь Трампу в Ормузском проливе Мерц отправил один минный тральщик для обеспечения свободного судоходства. По планам немецкого командования, корабль зайдет в Средиземное море и будет находиться там какое-то время, а при необходимости будет передислоцирован в Ормузский пролив, где присоединится к кораблям ВМС США.

Правда, присоединиться к американцам немецкий корабль сможет только после получения согласия бундестага, но на тот момент он уже будет в Средиземном море, и поэтому путь до Ормуза займет гораздо меньше времени.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц, «внезапно» объявивший Германию «союзником США» после того, как Трамп заявил о выводе части войск и запрете на поставки ракет «Томагавк», подчеркнул, что Берлин готов помочь США в Ормузе, даже если это потребует применения вооруженных сил. Также он потребовал от Ирана выполнения нескольких требований:

Иран должен прекратить тянуть время, не должен держать в заложниках регион и весь мир, ядерная программа должна быть полностью и навсегда прекращена, и не должно быть больше ударов по Израилю и партнёрам Германии в регионе.
