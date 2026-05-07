Военное обозрение

«Износ истребителей ускорился»: Rafale не обеспечивают самооборону Франции

Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на самое большое в современной истории сокращение парка истребителей, правительство решило не закупать ни одного Rafale. При этом ситуация продолжает скатываться в худшую сторону.

Как заявил парламенту генерал Жером Белланже, начальник штаба ВВС, более интенсивная (на 15%) эксплуатация самолётов приводит к более быстрой их амортизации:

Износ планеров ускорился.

В период с 1991 по 2024 годы численность истребительного флота сократилась на две трети. Передача (в рамках коммерческих контрактов) 24 подержанных Rafale Греции и Хорватии в 2022 –2025 годах ещё больше уменьшила их количество. К тому же к 2030 году запланирован вывод из эксплуатации Mirage 2000-5F, но они и так передаются Украине (числилось 26–28 бортов, но минимум 8 должны быть отгружены ВСУ). В связи с этим на портале L'Essentiel de l'Eco говорится:

У Франции больше нет достаточного количества самолётов для самообороны.

В настоящее время ВВС страны располагают 109 бортами Rafale, ВМС эксплуатируют ещё 41 самолёт, таким образом, общий парк истребителей насчитывает 150 единиц. Для обеспечения самообороны на территории материковой Франции требуется 5 эскадрилий Rafale, что составляет около 100 самолётов. Однако, как указывается, фактически в воздух могут оперативно подняться только 30 машин одновременно:

В военных кругах принято соотношение: из 5 самолётов только один борт может немедленно приступить к выполнению боевых задач, в то время как остальные заняты техобслуживанием, подготовкой экипажей и ротацией.

Закон о военном планировании устанавливает целевой показатель в 225 многоцелевых истребителей к 2035 году. Из них 48 бортов – это Mirage 2000D, которые, как указывается, «не могут обеспечить ПВО или превосходство в воздухе». Однако правительство не спешит с закупкой. Как пояснила министр обороны Катрин Вотрен, следует дождаться завершения разработки «фактически совершенно нового истребителя» – модификации Rafale F5 – и «верного ведомого» для него, то есть ударного беспилотника-«партнёра».

Однако работы по F5 начали серьёзно буксовать. Программа оценивается примерно в €5 млрд, из которых ОАЭ должны были профинансировать €3,5 млрд, но они вышли из проекта в конце 2025 года «из-за разногласий по поводу передачи чувствительных технологий, связанных с ядерным сдерживанием».

Вызывает серьёзную озабоченность у стратегов и стелс-беспилотник для сопровождения Rafale F5. По предварительным оценкам, его стоимость за единицу превысит €100 млн (при цене Rafale €), что ограничит заказ всего несколькими десятками БПЛА. Это явление называется «августинской спиралью»: технология становится настолько дорогой, что не позволяет закупать её в адекватных объёмах и тем самым сводит на нет то качество, которое она привносит.

В связи с этим ряд французских военных аналитиков выступают за изменение подхода. По их мнению, против современных систем A2/AD (эшелоны ПВО и РЭБ), развёрнутых Россией и Китаем, необходимо использовать недорогие БПЛА, ложные цели и дистанционно управляемые боеприпасы, которые примут на себя основной огонь противника, и только после этого за дело примутся пилотируемые истребители. В связи с этим отмечается:

Достичь такой степени насыщения возможно только за счёт численности.
