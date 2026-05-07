Украина намерена приобрести в США комплекты наведения JDAM

JDAM-ER под крылом украинского МиГ-29. Виден специализированный пилон, используемый для применения этого оружия с этих самолетов, а также Су-27
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 6 мая. Госдеп США одобрил потенциальную поставку правительству Украины в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) комплектов высокоточного наведения увеличенной дальности JDAM-ER (Joint Direct Attack Munitions – Extended Range).

Полная стоимость заказа с учетом сопутствующего оборудования может составить 373,6 млн. долл.

Правительство Украины обратилось к властям США с запросом о возможности закупки 1200 хвостовых комплектов наведения KMU-572 Joint Direct Attack Munition (JDAM) и 332 хвостовых комплектов наведения KMU-556 JDAM.

Запрос также включает поставку взрывателей FMU-139; вспомогательного оборудования для JDAM; запасных частей, расходных материалов и принадлежностей, поддержку ремонта и возвращения; программного обеспечения и вспомогательного оборудования для вооружения; секретных и несекретных руководств и технической документации; поддержку доставки; проведение исследований и обзоров; инженерную, техническую и логистическую поддержку со стороны правительства США и подрядчиков; другие связанные элементы логистики и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США за счет усиления обороноспособности страны-партнера в Европе.

Отмечается, что продажа улучшит возможности Украины по противодействию существующим и перспективным угрозам. При этом ВС Украины не испытают затруднений при принятии боеприпасов на вооружение.

Главным подрядчиком поставки выбрана компания Boeing.

