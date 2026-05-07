ЦАМТО

Турция представила межконтинентальную гиперзвуковую баллистическую ракету Yildirimhan

Флаг Турции
Source: Public Domain

ЦАМТО, 6 мая. МНО Турции 5 мая впервые публично представило межконтинентальную гиперзвуковую баллистическую ракету (МБР) Yildirimhan ("Повелитель молний") в ходе международной выставки оборонной промышленности SAHA EXPO 2026 в Стамбуле.

Изделие позиционируется турецкой стороной как первая национальная межконтинентальная баллистическая ракета и первая гиперзвуковая ракета на жидком топливе турецкой разработки.

Как передает "РИА Новости", согласно данным, озвученным на стенде Министерства национальной обороны Турции, дальность пуска Yildirimhan составляет до 6000 км, маршевая скорость – от 9 до 25М. Ракета оснащена четырехдвигательной силовой установкой на жидком топливе с использованием тетраоксида диазота в качестве окислителя. Массогабаритные характеристики полезной нагрузки позволяют нести боевую часть массой до 3 т.

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер в ходе презентации охарактеризовал Yildirimhan как жидкостную гиперзвуковую ракету с наибольшей дальностью действия среди всех ранее созданных в стране образцов. По его словам, изделие рассматривается в качестве средства сдерживания, при этом допускается его боевое применение "без колебаний" при возникновении соответствующей необходимости. В военном ведомстве отметили, что, по их оценке, принятие ракеты на вооружение способно повлиять на глобальный баланс сил.

На момент публичной демонстрации Yildirimhan не проходила летно-конструкторских испытаний. В Минобороны Турции уточнили, что тестовые пуски на полигонах планируется начать в ближайшее время. Таким образом, представленный на SAHA EXPO 2026 образец является демонстрационным, а сроки принятия изделия на вооружение ВС Турции официально не объявлены.

Презентация Yildirimhan состоялась менее чем через год после демонстрации на выставке IDEF 2025 в Стамбуле гиперзвуковой баллистической ракеты оперативно-тактического назначения Tayfun Block-4 разработки компании Roketsan. На SAHA EXPO 2026 Roketsan также представила Tayfun Block 4 совместно с пусковой установкой. Номенклатура турецких ракетных вооружений расширяется по направлениям ОТРК и стратегических систем большой дальности.

