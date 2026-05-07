Без «акробатики» в БТР-60: Вьетнам представил «в металле» бронемашину XTC-03

Вьетнам представил «в металле» прототип первого колёсного БТР собственного производства, получивший обозначение XTC-03. Он был разработан для замены линейки устаревших советских бронемашин, в частности, БТР-60, который продолжает активно использоваться армией.

В отличие от советской техники XTC-03 имеет компоновку, опирающуюся на западный подход: двигатель расположен спереди, а двери для выхода десанта в корме.

Благодаря опубликованному видео можно увидеть командирский прицел, который идентичен устанавливаемому на противодроновой турели собственного производства, то есть теоретически возможен перехват БПЛА с помощью 30-мм пушки 2А42 (или её местного аналога), которой вооружена бронемашина. Тем более, XTC-03 оснащена современной СУО, хотя и не имеет РЛС, которая значительно упрощает перехват дронов.

Габариты машины составляют 7,6х3х2,7 м, что значительно меньше современных массивных западных ББМ. Низкий силуэт обусловлен размещением в башне с «корзиной» командира и наводчика. Как указывается, габариты позволяют бойцам с комфортом размещаться внутри машины. В то же время выход через кормовые двери значительно облегчит десанту выгрузку по сравнению с «акробатическими упражнениями» при спешивании с БТР-60 через боковые люки.

Заявляется, что трансмиссия советско-российских колёсных БТР была полностью переработана, что было вызвано новой компоновкой машины.

