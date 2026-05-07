ЦАМТО

Мехмет Фатих Каджыр: доля местного производства в оборонпроме Турции превысила 80%

Первый опытный образец перспективного турецкого истребителя TAI Kaan (c) TAI
ЦАМТО, 6 мая. Уровень локального производства в оборонной промышленности Турции превысил 80%.

Как передает ресурс Report.az, об этом заявил министр промышленности и технологий страны Мехмет Фатих Каджыр на открытии выставки оборонной, авиационной и космической промышленности "SAHA 2026" в Стамбуле.

По его словам, в оборонной промышленности Турции усиливается технологическая независимость:

"Турция в последние годы развивает национальную оборонную промышленность, значительно сократив внешнюю зависимость. Доля местного производства в оборонной сфере выросла с 20% до более чем 80%".

М.Каджыр также отметил, что Турция стала одной из ведущих стран в мире по производству БЛА.

По его словам, "в настоящее время начались испытательные полеты истребителя нового поколения KAAN, развиваются беспилотный летательный аппарат Kizilelma и другие беспилотные военные системы. Кроме того, достигнуты значительные успехи в разработке ракет Gokdogan и Bozdogan, танк Altay принят на вооружение армии, а система противовоздушной обороны "Стальной купол" активно внедряется".

Министр добавил, что благодаря достигнутым успехам Турция стала страной-экспортером военной продукции и продолжает укреплять технологическую независимость в этой сфере, передает Report.az.

