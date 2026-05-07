Госкомвоенпром Беларуси представляет боевые модули "АДУНОК"

ЦАМТО, 6 мая. В условиях современных угроз критически важно минимизировать риски для личного состава. Роботизированные комплексы позволяют вывести личный состав из-под удара, превращая оператора в защищенного координатора боя.
Находясь в безопасном укрытии, оператор управляет вооружением дистанционно. Боевой модуль "АДУНОК" становится его "глазами и руками" на линии периметра.
Система состоит из ключевых следующих элементов:
Боевой модуль "АДУНОК":
Оснащается широким спектром вооружения (от 7,62-мм пулеметов до 30-мм пушек). Опционально комплектуется блоком целеуказания с тепловизором, лазерным дальномером и видеокамерами различного типа. Всепогодное исполнение обеспечивает несение дежурства в режиме 24/7.
Встроенный автомат сопровождения цели помогает точно наводить оружие и гарантированно поражать нарушителя.
Блок управления БУ-15:
Рабочее место оператора с сенсорным экраном, джойстиком и трекболом. Ведется постоянная запись всех событий.
Сетевая интеграция:
Модули объединяются в единую сеть и получают данные от сторонних систем обнаружения – оптических и радиолокационных.
Масштабирование контроля:
С одного пульта оператор может одновременно управлять до четырех боевых модулей.
Такой подход – часть эшелонированной защиты. Принцип "soft and hard kill" позволяет эффективно противодействовать наземным целям и малоразмерным БЛА, когда средства РЭБ не смогли эффективно нейтрализовать угрозу на дистанции.
Применение "АДУНОК" позволяет создать круглосуточный роботизированный интеллектуальный пост, который держит периметр под надежным контролем.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.