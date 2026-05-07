ЦАМТО

Госкомвоенпром Беларуси представляет боевые модули "АДУНОК"

Наземные роботы «Адунок»
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 6 мая. В условиях современных угроз критически важно минимизировать риски для личного состава. Роботизированные комплексы позволяют вывести личный состав из-под удара, превращая оператора в защищенного координатора боя.

Находясь в безопасном укрытии, оператор управляет вооружением дистанционно. Боевой модуль "АДУНОК" становится его "глазами и руками" на линии периметра.

Система состоит из ключевых следующих элементов:

Боевой модуль "АДУНОК":

Оснащается широким спектром вооружения (от 7,62-мм пулеметов до 30-мм пушек). Опционально комплектуется блоком целеуказания с тепловизором, лазерным дальномером и видеокамерами различного типа. Всепогодное исполнение обеспечивает несение дежурства в режиме 24/7.

Встроенный автомат сопровождения цели помогает точно наводить оружие и гарантированно поражать нарушителя.

Блок управления БУ-15:

Рабочее место оператора с сенсорным экраном, джойстиком и трекболом. Ведется постоянная запись всех событий.

Сетевая интеграция:

Модули объединяются в единую сеть и получают данные от сторонних систем обнаружения – оптических и радиолокационных.

Масштабирование контроля:

С одного пульта оператор может одновременно управлять до четырех боевых модулей.

Такой подход – часть эшелонированной защиты. Принцип "soft and hard kill" позволяет эффективно противодействовать наземным целям и малоразмерным БЛА, когда средства РЭБ не смогли эффективно нейтрализовать угрозу на дистанции.

Применение "АДУНОК" позволяет создать круглосуточный роботизированный интеллектуальный пост, который держит периметр под надежным контролем.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

