ВС Норвегии получили первую партию ОБТ "Леопард-2A8NO"

Источник изображения: Фото: fma.no

ЦАМТО, 6 мая. Агентство по приобретению продукции оборонного назначения Норвегии (Forsvarsmateriell) сообщило о доставке на базу Рена в районе Эстердалена первых двух ОБТ "Леопард-2A8NO".

Новые танки были представлены прессе и приглашенным гостям на базе Рена 30 апреля. В мероприятии принял участие министр обороны Норвегии Торе О.Сандвик.

Согласно планам, все 54 танка "Леопард-2A8NO" войдут в боевой состав тяжелой механизированной бригады "Север". В соответствии с долгосрочными планами повышения обороноспособности Норвегии, ОБТ станут одним из основных средств сдерживания потенциальных противников.

Первые поставленные немецкой компанией KNDS танки первоначально будут использоваться для обучения инструкторов в учебном центре вооружений, а также подготовки экипажей бригады "Север".

С осени 2027 года СВ Норвегии планируют сформировать первый танковый батальон, оснащенный новыми "Леопард-2A8NO".

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2023 года Агентство по приобретению продукции оборонного назначения Норвегии (NDMA) заключило с немецкой Krauss-Maffei Wegmann (KMW, ныне KNDS Deutschland) контракт на поставку ВС Норвегии 54 ОБТ "Леопард-2A7NO". Они поступят на вооружение тяжелой механизированной бригады "Север". Новые танки заменят состоящие на вооружении более 30 лет "Леопард-2A4".

Одобренный парламентом Норвегии бюджет закупки составил 23,4 млрд. норвежских крон (около 2,16 млрд. евро). Поставки техники запланированы на период с 2026 по 2028 гг. Соглашение включает опцион на поставку еще 18 танков.

В июне 2023 года Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и NDMA достигли договоренности о согласовании спецификации 54 заказанных ОБТ "Леопард-2A7NO" с характеристиками закупаемых для восстановления парка ВС Германии ОБТ "Леопард-2A8". При этом ОБТ "Леопард-2A8NO" ВС Норвегии будет обладать рядом отличий, например, норвежской интегрированной системой боевого управления ICS/CORTEX компании Kongsberg.

В июне 2024 года немецкая KNDS Deutschland и норвежская RITEK подписали соглашение об организации сборки заказанных для ВС страны ОБТ "Леопард-2A8NO" в Норвегии. В рамках заключенного соглашения 37 из 54 заказанных ОБТ будут собраны на предприятии RITEK в Тренделаге при участии других национальных компаний.

Официальная церемония выкатки первого нового ОБТ "Леопард-2A8NO" состоялась 19 ноября 2025 года.

Согласно планам, поставка танков будет полностью завершена к 2028 году.

  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Норвегия
Продукция
Leopard-2
Компании
Kongsberg
Krauss-Maffei
