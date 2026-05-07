Военное обозрение

В джунгли с новой техникой: США испытывают беспилотный вертолёт MQ-72C

Источник изображения: topwar.ru

Корпус морской пехоты США заявил о запланированных на 2027 год испытаниях беспилотного вертолёта MQ-72C Lakota Connector компании Airbus US Space Defense в условиях джунглей тихоокеанских островов.

Здесь развёртываются так называемые «прибрежные полки» КМП, предназначенные для контроля узловых пунктов на просторном ТВД региона. Для их снабжения и планируется задействовать беспилотную технику, как морскую, так и воздушную. MQ-72C как раз будет отвечать за логистическое обеспечение разбросанных по островам подразделений.

MQ-72C – это вертолёт среднего класса с опциональным управлением (может действовать как автономно, так и с экипажем на борту). Максимальная взлётная масса составляет 3,8 тонн, крейсерская скорость 135 узлов, рабочая высота до 6,1 тыс. м, дальность полёта более 350 морских миль.

Источник изображения: topwar.ru

Компания Airbus заявляет о совместимости платформы с типовыми контейнерами, что значительно облегчит переброску грузов широкого ряда – продовольствия, аккумуляторов, боеприпасов, средств связи и ремонтных модулей.

Разработчик не указывает на ударное применение системы, однако семейство UH-72B, от которого произошел MQ-72C, рекламируется компанией как линейка вертолётов, способных нести различную боевую нагрузку, включая 20-мм пушку, 12,7-мм пулемёты, 70-мм НАР, ракеты с лазерным наведением, УРВЗ Hellfire/JAGM.

MQ-72C не заменит тяжёлые транспортные вертолёты CH-53K или конвертопланы MV-22, но сможет эффективно дополнять их, выполняя опасные миссии.

