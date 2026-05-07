Военное обозрение

Военная разведка Украины оценила запасы ракет у России

Источник изображения: topwar.ru

Россия способна наносить ракетные удары по Украине длительное время, запасов ракет у Москвы достаточно. К тому же российская промышленность способна обеспечить ВС России необходимым количеством ракет. К такому выводу пришла военная разведка Украины, «посчитавшая» запасы ракет.

В Киеве перестали рассказывать сказки о том, что ракет у России «осталось на два-три дня», ГУР МО Украины обнародовало данные о количестве ракет, имеющихся у Москвы. Данные на середину апреля, однако достоверность их неизвестна.

Итак, на середину апреля ВС РФ имели на вооружении управляемых авиационных ракет типа Х-29/31/35/58/59 — до 2,6 тыс. единиц; крылатых ракет «Оникс» — до 690 единиц; крылатых ракет «Калибр» — до 460 единиц; ракет РМ-48У для ЗРС С-300ПМ/С-400 — до 450 единиц; крылатых ракет X-22/32 — до 350 единиц; гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон» — до 230 единиц; баллистических ракет «Искандер-М» — до 200 единиц; крылатых ракет X-101 — до 120 единиц; крылатых ракет «Искандер-К» — до 110 единиц; гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал» — до 100 единиц; баллистических ракет KN-23 производства КНДР — до 50 единиц; управляемых ракет Х-69 — до 25 единиц; баллистических ракет средней дальности «Орешник» — до 10 единиц.

При этом российская промышленность способна изготавливать в месяц следующее количество ракет: Х-101 — до 70 единиц; «Искандер-М» — до 60 единиц; Х-29/31/35/58/59 — до 50 единиц; РМ-48У — до 40 единиц; «Калибр» — до 25 единиц; Х-35 — около 20 единиц; «Искандер-К» — до 10 единиц; «Кинжал» — до 10 единиц; Х-32 — до восьми единиц; «Оникс» — до пяти единиц; Х-69 — до пяти единиц; «Циркон» — до трех единиц.

По данным Генштаба ВСУ, всего с начала специальной военной операции Россия запустила по территории Украины более 13300 ракет различных типов.

