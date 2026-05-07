РИА Новости

В России начали применять комбинированную маскировочную сеть "Дарвин ЗМ"

Российская сеть-гибрид "Дарвин ЗМ"
© Фото : Дмитрий Дорофеев

Российская сеть-гибрид "Дарвин ЗМ" может маскировать технику и ловить FPV-дроны

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В России стали активно применять комбинированную защитно-маскировочную сеть "Дарвин ЗМ", способную одновременно скрывать технику и перехватывать вражеские FPV-дроны, сообщил РИА Новости генеральный директор компании-разработчика Дмитрий Дорофеев.

"Сегодня на первый план выходят нехитрые, но действенные и оперативные способы защиты от дронов. Именно таким решением, причем первым в своем роде в мире, стала комбинированная сеть "Дарвин ЗМ", которая уже доказала свою эффективность", — сказал Дорофеев.

Он подчеркнул, что в отличие от классических маскировочных сетей, "Дарвин ЗМ" решает сразу две ключевые задачи фронтового быта: скрытие и физическая защита.

"Это полотно из полипропилена весит всего 160 граммов на квадратный метр, но при этом очень прочное, его ширина достигает 12 метров. Ключевая изюминка — особая текстура и плетение, которые не только сливаются с местностью, но и способны затормозить, зацепить или обезвредить вражеский FPV-дрон или небольшой беспилотник", — сказал Дорофеев.

Он пояснил, что сеть работает по принципу "ловушки". Размещенная на расстоянии не менее 2 метров от защищаемого объекта (техники, укрытия, склада) со средним натяжением, она становится первым рубежом обороны. Дрон-камикадзе детонирует или застревает в сетке, не долетая до цели.

Для ее монтажа не требуется специального инженерного оборудования. В качестве опор подойдут любые доступные материалы: металлические трубы, профиль, а в полевых условиях — даже спиленные стволы деревьев. Крепление осуществляется обычными веревками или тросами.

Благодаря простой конструкции сеть можно быстро развернуть на любой площадке, интегрируя в существующие укрепления. Отдельные модули легко соединяются между собой, позволяя создавать защитные комплексы любой площади или укрытия сложной формы — от прикрытия отдельного автомобиля до крупной полевой мастерской или командного пункта.

