Вестник Мордовии

Каким может быть новый российский БТР от "КамАЗа"

У наших вооруженных сил появятся новые бронетранспортеры. Информация об этом была во вторник озвучена в ходе встречи президента России Владимира Путина с генеральным директором ПАО "КамАЗ" Сергеем Когогиным.

В этом году уже начнутся испытания, а в 2027-ом выпустят опытно-промышленную партию.

В настоящее время многие эксперты пытаются предугадать облик так необходимой нашей армии колесной машины. Есть предположения, что при ее разработке будет учтен опыт, полученный при создании трехосного "КамАЗа-63969" "Тайфун-К" (6х6).

Известно, что этот образец обладает надежной броней и усиленной противоминной защитой.

По ранее публиковавшимся официальным данным, его длина составляет 7,8 метра, ширина - 2,5 метра, а высота по крыше корпуса - 2,7 метра. Мощность дизельного двигателя - 450 л.с.

Максимальная скорость по шоссе - 105 км/ч. Запас хода по топливу имеет рекордную величину - 1200 км. Полная масса - 20000 кг. Возможна установка необитаемого боевого модуля с различными типами вооружения (пулеметы 7,62 мм, 12,7 мм, 30-мм автоматические гранатометы).

Машина была успешно испытана, и на ее базе создана машина радиационной, химической и биологической разведки РХМ-9 с беспилотным комплексом.

Конечно, это все предположения, а мы, возможно, увидим что-то совсем новое - ранее ни разу не демонстрировавшееся.

Алексей Брусилов

