Исправить крылья: в ВДВ создали роты по ремонту дронов

Подразделения обслуживают беспилотники и наземных роботов вблизи линии боевого соприкосновения

В Воздушно-десантных войсках сформированы роты по ремонту всех типов беспилотников. Они обслуживают как дроны, так и наземные робототехнические комплексы и уже работают в зоне СВО. Ремонт ведется вблизи линии боевого соприкосновения — это позволяет быстрее возвращать поврежденную технику в строй, отмечают эксперты.

Как устроены ремонтные роты ВДВ

В состав ремонтно-эвакуационной роты ВДВ входят три взвода со своей специализацией. Первый отвечает за беспилотники самолетного типа, второй — за коптеры, третий — за наземные робототехнические комплексы. Также в подразделении есть группа технического контроля и эвакуационное отделение, отвечающее за вывоз поврежденной техники из опасных районов непосредственно у передовой, рассказали источники «Известий», знакомые с ситуацией.

В роте служат военные, имеющие техническое образование или предварительно прошедшие обучение в специальных центрах Министерства обороны России или на заводах, производящих беспилотную технику.

Их квалификация позволяет за два-три дня восстанавливать даже серьезно поврежденную технику. После испытаний аппараты возвращаются в боевые подразделения. Роты также обслуживают действующие дроны и наземные комплексы.

Многие машины в мастерских проходят модернизацию — получают более мощные аккумуляторы, видеокамеры или другое оборудование.

Подразделения находятся недалеко от линии боевого соприкосновения, поэтому мастерские располагаются в хорошо укрепленных подземных укрытиях, добавили собеседники.

Характер боевых действий в зоне спецоперации быстро меняется: обе стороны активно наращивают использование беспилотников, отмечают эксперты.

— Боеспособность частей сейчас зависит в том числе от действий БПЛА и наземных машин, — рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин. — FPV-дроны наносят удары по технике и пехоте, в небе висят разведчики, отслеживающие перемещения противника и корректирующие артиллерию. На земле действуют дроны, вооруженные стрелковыми системами, а также обеспечивающие подвоз грузов и эвакуацию раненных из особо опасных районов.

По его словам, при такой интенсивности применения ежедневно выходит из строя значительное количество техники. Причем повреждения нередко бывают незначительными: коптер может потерять работоспособность из-за сломанного винта, а наземный комплекс — из-за поврежденного колеса или сошедшей гусеницы.

С военной и экономической точек зрения разбрасываться таким количеством техники глупо, отмечают эксперты.

— Получившим повреждения дронам нужен стандартный ремонт непосредственно на поле боя или в ближайшем тылу, чтобы не тратить время на эвакуацию вглубь страны, — рассказал «Известиям» председатель Союза десантников России Валерий Юрьев. — Важно и то, что такой подход не позволит просесть по численности используемых машин действующим частям.

В итоге быстрый ремонт и восстановление благоприятно скажутся на боеспособности наших подразделений, отметил эксперт.

Модернизация и трофейные дроны

Немаловажно и то, что новые подразделения будут собирать на поле боя трофейные беспилотные машины, ремонтировать их или разбирать на запасные части, подчеркнули эксперты. Те же аккумуляторы, видеокамеры, моторы от аппаратов ВСУ могут послужить и на наших беспилотниках.

— С помощью трофейных комплектующих наши бойцы прямо на фронте модернизируют свои аппараты, — отметил Юрий Лямин. — Основные узлы и электроника БПЛА обеих сторон во многом совпадает.

Трофейные наземные платформы также активно используют после ремонта — они особенно востребованы для доставки грузов в опасные зоны.

Антидронные роты ВМФ

Вооруженные силы РФ постоянно совершенствуют свою структуру, учитывая опыт специальной военной операции. Недавно в составе Военно-морского флота России созданы антидронные специализированные роты охраны, обороны и противодействия БПЛА, писали «Известия».

Они несут круглосуточное дежурство на стационарных пунктах вокруг военно-морских баз и важных военных объектов на побережье. На вооружении подразделений находятся переносные зенитно-ракетные комплексы, пулеметы, гладкоствольное оружие и средства радиоэлектронной борьбы.

В их составе есть мобильные огневые группы, способные быстро усиливать наиболее уязвимые направления.

Такие группы позволяют оперативно реагировать на меняющуюся тактику противника и пресекать атаки на раннем этапе, не допуская прорыва к важным объектам, отмечают эксперты.

Они эффективны не только против воздушных беспилотников, но и против безэкипажных катеров: оснащение позволяет поражать надводные цели.

Богдан Степовой

Максим Высочин