Турция представила гиперзвуковую ракету дальностью полета шесть тысяч километров

МО Турции представило гиперзвуковую баллистическую ракету Yildirimhan

Минобороны Турции представило межконтинентальную баллистическую ракету Yildirimhan дальностью полета шесть тысяч километров, об этом сообщает телеканал Haber 7.

Боеприпас был показан на международной выставке SAHA в Стамбуле. Отмечается, что он развивает скорость от 9 до 25 Махов и приводится в движение четырьмя жидкостными двигателями на топливе из тетраксида диазота.

Ракета способна нести до трех тонн взрывчатого вещества. Министр обороны Турции Яшар Гюлер подчеркнул, что такая разработка является первой в своем роде и станет мощным сдерживающим фактором, поскольку страна готова будет применить ее при необходимости без колебаний.

Ранее стало известно, что Корпус морской пехоты США получит первые беспилотные летательные аппараты MQ-58 Valkyrie («Валькирия»), созданные в рамках программы Collaborative Combat Aircraft (CCA), в 2029 году.