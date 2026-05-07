Войти
Военное обозрение

«У нас нет полноценного БТР»: «КамАЗ» взялся за создание новой бронемашины

354
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Сегодня состоялась встреча Владимира Путина с гендиректором ПАО «КамАЗ» Сергеем Когогиным. Глава государства отметил, что, несмотря на непростые времена, предприятие справляется.

Когогин заявил, что в 2022 году после «развода» с западными партнёрами компании пришлось адаптироваться к новым условиям. Так, к 2021 году было практически завершено проектирование всей линейки К5 (седельные тягачи 5-го поколения). После разрыва с Западом потребовалось половину работ по проекту проделывать заново. Однако теперь в результате импортозамещения ситуация начинает выправляться. Так, ежемесячно реализуются несколько десятков автомобилей К5.

При этом Когогин отметил, что в связи с началом СВО нагрузка на предприятие существенно выросла:

На первом этапе пришлось работать больше двух лет, ни выходных, ни отпусков вообще. Потому что, представьте, как у нас гособоронзаказ вырос. […] В какой-то степени это, я считаю, что подвиг.

По его словам, на заводе специальных военных автомобилей ежегодный выпуск увеличился с 70 единиц до 3,8 тыс. Осуществляется адаптация техники под требования военных. Так, К-4386 («Тайфун-ВДВ») теперь «может выполнять работу по обеспечению спецгруппы на короткий бой», а бортовой тягач «Мустанг» (КАМАЗ-6350) получает бронекабину.

Как заявил Когогин, хотя «это не совсем наша тема», но назрела необходимость в создании нового бронетранспортёра:

У нас БТР устаревший, нет полноценного.

В связи с этим предприятие взялось за решение этой задачи. В этом году планируется изготовить и начать испытания нового БТР, а в следующем выпустить опытно-промышленную партию.

Со своей стороны отметим, что, учитывая компетенции «КамАЗа» и современные требования к бронетехнике, новая машина, вероятнее всего, будет иметь совершенно иную компоновку по сравнению с БТР-80/82, получив переднее расположение двигателя и аппарель в корме для удобного и безопасного выхода десанта под прикрытием корпуса.

Следует ожидать активное применение MRAP-технологий для усиления противоминной защиты. Тем более «КамАЗ» имеет огромный опыт создания бронеавтомобилей линейки «Тайфун» с V-образным днищем и минностойкими сиденьями для защиты экипажа от подрывов.

В ходе встречи с президентом Когогин отметил:

Обстрелы сейчас крайне редкие, в основном [идёт] обвешивание сеткой от беспилотников.

В связи с этим можно предположить, что БТР от «КамАЗа» получит продвинутые средства защиты от БПЛА, по меньшей мере пассивного типа.

Впрочем, ждать осталось недолго: в этом году опытный образец должен быть готов, что позволит в полной мере оценить новое изделие, призванное заменить морально устаревший БТР-82А.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
БТР-80
БТР-82
БТР-82А
Тайфун-ВДВ
Компании
КАМАЗ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Тайфун
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.05 13:32
  • 70
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 07.05 12:04
  • 539
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 07.05 11:26
  • 1
Умер создатель межконтинентального «Воеводы» Ус
  • 07.05 10:28
  • 1
Импортозамещенный Superjet-100 готов к серийным поставкам, заявил Алиханов
  • 07.05 10:21
  • 1
В Киеве грозят пролетом дронов над Москвой в День Победы. Чем ответит Россия?
  • 07.05 07:47
  • 1
«Западный мир сосредоточен на том, чтобы нанести нам максимальный урон»
  • 07.05 07:17
  • 7
Искусственный интеллект на поле боя
  • 07.05 05:12
  • 0
Комментарий к "Великобритания собрала десять стран, чтобы окружить Россию с моря, не пригласив США (Sohu, Китай)"
  • 07.05 04:45
  • 6
«Потешная флотилия». Европа создает новый военный альянс против России
  • 07.05 02:53
  • 3
Великобритания собрала десять стран, чтобы окружить Россию с моря, не пригласив США (Sohu, Китай)
  • 07.05 02:47
  • 10
Экономике России предрекли тектонические изменения через 10 лет
  • 06.05 22:59
  • 15729
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.05 12:17
  • 3
Комментарий к "«Ударная мощь снижается»: на Западе подсчитали потери стратегической авиации ВКС РФ"
  • 06.05 04:57
  • 1
Еврокомиссар по энергетике: Наступает самый тяжёлый энергокризис всех времён
  • 05.05 08:40
  • 2
Российский «Штурмовик» начал испытания в зоне СВО