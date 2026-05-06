«Конкурент «Панцирю-С»: Китай показал новую версию «дронобойки» Yitian II

Источник изображения: topwar.ru

Китай показал модель новой версии зенитного комплекса ближнего действия Yitian II 8x8, который разработчики позиционируют в качестве «достойного конкурента» российской системе «Панцирь-С» и западным ЗРК типа немецкого IRIS-T SLS.

Мобильная система, будучи предназначенной для противодействия БПЛА, вертолётам и прочим низколетящим угрозам, призвана обеспечить прикрытие маневренных подразделений от высокоточных ударов и средств разведки противника в виде беспилотников.

Установленная на шасси бронемашины 8x8 VN-1 (экспортный вариант ZBL-08) со скоростью хода свыше 100 км/ч, Yitian II объединяет на одной платформе поисковый 3D-радар (с дальностью обнаружения целей до 18–20 км), РЛС сопровождения цели с АФАР, оптико-электронную станцию с тепловизором для пассивного наведения в условиях радиомолчания (радиус работы до 10 км) и 8 готовых к пуску ракет. Это позволяет обнаруживать цели и поражать их без внешней поддержки, действуя полностью автономно. Время реакции на угрозы составляет менее 7 секунд.

ЗУР нового типа TY-20 имеет дистанцию огня до 18–20 км, что в 3 раза больше, чем у её предшественника TY-90 (созданного на основе УРВВ для вертолётов) с дальностью полёта 6 км. Рабочая высота составляет 4 тыс. м. Ракеты могут оснащаться как инфракрасными (версия TY-20I), так и активными радиолокационными ГСН (модификация TY-20R), что позволяет работать по принципу «выстрелил-забыл».

Источник изображения: topwar.ru

Yitian II активно продвигается корпорацией NORINCO на рынках Ближнего Востока и Африки. К примеру, «младшая» версия – Yitian-L (на базе джипа 4x4) – уже была замечена на вооружении армии Мали в апреле 2026 года.

«Дронобойка» Yitian II является дальнейшим развитием Yitian (впервые представлена в 2004 году), базирующейся на таких платформах, как БТР WMZ-551 6x6. Yitian и Yitian II дополняют более мощные комплексы (такие как HQ-16 или HQ-9), которые работают по высотным целям.

По сравнению с американским AN/TWQ-1 Avenger и более старыми французскими ЗРК типа SANTAL, Yitian II имеет большую дальность действия и более продвинутый бортовой комплекс сенсоров.

В отличие от российского «Панцирь-С», он не обладает пушечным вооружением и внушительным БК (8 ЗУР против 12 или 48 малогабаритных у новейших версий). Но его главным преимуществом является тип наведения по принципу «выстрелил-забыл» благодаря комбинированным ГСН (активный радар или тепловизор). «Панцирь» же использует радиокомандное наведение, требующее от машины «подсвечивать» цель РЛС до самого момента попадания.