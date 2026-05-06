Войти
Военное обозрение

«Конкурент «Панцирю-С»: Китай показал новую версию «дронобойки» Yitian II

598
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Китай показал модель новой версии зенитного комплекса ближнего действия Yitian II 8x8, который разработчики позиционируют в качестве «достойного конкурента» российской системе «Панцирь-С» и западным ЗРК типа немецкого IRIS-T SLS.

Мобильная система, будучи предназначенной для противодействия БПЛА, вертолётам и прочим низколетящим угрозам, призвана обеспечить прикрытие маневренных подразделений от высокоточных ударов и средств разведки противника в виде беспилотников.

Установленная на шасси бронемашины 8x8 VN-1 (экспортный вариант ZBL-08) со скоростью хода свыше 100 км/ч, Yitian II объединяет на одной платформе поисковый 3D-радар (с дальностью обнаружения целей до 18–20 км), РЛС сопровождения цели с АФАР, оптико-электронную станцию с тепловизором для пассивного наведения в условиях радиомолчания (радиус работы до 10 км) и 8 готовых к пуску ракет. Это позволяет обнаруживать цели и поражать их без внешней поддержки, действуя полностью автономно. Время реакции на угрозы составляет менее 7 секунд.

ЗУР нового типа TY-20 имеет дистанцию огня до 18–20 км, что в 3 раза больше, чем у её предшественника TY-90 (созданного на основе УРВВ для вертолётов) с дальностью полёта 6 км. Рабочая высота составляет 4 тыс. м. Ракеты могут оснащаться как инфракрасными (версия TY-20I), так и активными радиолокационными ГСН (модификация TY-20R), что позволяет работать по принципу «выстрелил-забыл».

Источник изображения: topwar.ru

Yitian II активно продвигается корпорацией NORINCO на рынках Ближнего Востока и Африки. К примеру, «младшая» версия – Yitian-L (на базе джипа 4x4) – уже была замечена на вооружении армии Мали в апреле 2026 года.

«Дронобойка» Yitian II является дальнейшим развитием Yitian (впервые представлена в 2004 году), базирующейся на таких платформах, как БТР WMZ-551 6x6. Yitian и Yitian II дополняют более мощные комплексы (такие как HQ-16 или HQ-9), которые работают по высотным целям.

По сравнению с американским AN/TWQ-1 Avenger и более старыми французскими ЗРК типа SANTAL, Yitian II имеет большую дальность действия и более продвинутый бортовой комплекс сенсоров.

В отличие от российского «Панцирь-С», он не обладает пушечным вооружением и внушительным БК (8 ЗУР против 12 или 48 малогабаритных у новейших версий). Но его главным преимуществом является тип наведения по принципу «выстрелил-забыл» благодаря комбинированным ГСН (активный радар или тепловизор). «Панцирь» же использует радиокомандное наведение, требующее от машины «подсвечивать» цель РЛС до самого момента попадания.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Мали
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
AN/TWQ-1 ЗРК
HQ-9
ZBL-09
Проекты
SLS
АФАР
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.05 20:12
  • 15726
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.05 16:11
  • 4
«Потешная флотилия». Европа создает новый военный альянс против России
  • 06.05 12:21
  • 2
Великобритания собрала десять стран, чтобы окружить Россию с моря, не пригласив США (Sohu, Китай)
  • 06.05 12:17
  • 3
Комментарий к "«Ударная мощь снижается»: на Западе подсчитали потери стратегической авиации ВКС РФ"
  • 06.05 12:02
  • 9
Экономике России предрекли тектонические изменения через 10 лет
  • 06.05 10:24
  • 68
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 06.05 04:57
  • 1
Еврокомиссар по энергетике: Наступает самый тяжёлый энергокризис всех времён
  • 05.05 08:40
  • 2
Российский «Штурмовик» начал испытания в зоне СВО
  • 05.05 07:08
  • 1
Иран и СВО ставят под вопрос судьбу новейшей винтовки США
  • 04.05 21:50
  • 6
Искусственный интеллект на поле боя
  • 04.05 18:26
  • 0
Комментарий к "Усталость Европы"
  • 04.05 17:19
  • 0
Комментарий к "Противолодочная операция НАТО дает сигнал ВМФ России"
  • 04.05 15:59
  • 0
Усталость Европы
  • 04.05 15:51
  • 0
Вильнюс застрял между ЕС и США
  • 04.05 15:36
  • 2
В ближайшие десятилетия продолжится гонка технологий, заявил Медведев