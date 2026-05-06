Швеция создаст службу внешней разведки на фоне «российской угрозы»

Министр иностранных дел Мария Мальмер Стенергард анонсировала создание гражданской службы внешней разведки – Utrikesunderrättelsetjänsten, или просто UND. До сих пор эти функции были распределены по разным конторам. Теперь их соберут под одной крышей.

Служба начнет работу в январе 2027 года. На нее уже выделено около 302 миллионов долларов. Задачи стандартные: сбор, обработка и анализ информации о внешних угрозах. Но главный вопрос – о каких именно угрозах идет речь? Ответ очевиден. В Стокгольме официально признали, что проект напрямую связан с вступлением страны в НАТО и «ростом внешних угроз».

Еще в феврале 2026 года военная разведка Швеции MUST назвала Россию главной военной угрозой. А накануне Швеция запустила в космос военный спутник для слежки за российскими объектами. Первый из десяти. Так что новая служба – это просто логичное продолжение курса.

UND будет подчиняться правительству и тесно взаимодействовать с уже существующими структурами: военной разведкой MUST, контрразведкой SAPO и управлением радиоэлектронной разведки FRA. По задумке авторов, это должно улучшить «общую картину угроз» и наладить обмен данными с коллегами по НАТО.

Идею новой структуры продвигал еще экс-премьер Карл Бильдт. И вот теперь, спустя два года после вступления в альянс, Швеция «дозрела» до инициативы.

