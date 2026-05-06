Войти
Lenta.ru

ВВС США подготовились к замене 60-летнего «Когтя»

513
0
0
Фото: Air Force photo by Bryce Bennett / Wikimedia
Фото: Air Force photo by Bryce Bennett / Wikimedia.

DN: ВВС США одобрили серийное производство самолета T-7A Red Hawk

Военно-воздушные силы (ВВС) США подготовились к замене парка устаревших учебных самолетов T-38 Talon («Коготь»). Ведомство одобрило серийное производство новых «летающих парт» T-7A Red Hawk, передает Defense News (DN).

ВВС объявили о скором подписании контракта на поставку первых 14 самолетов T-7A. Соглашение на сумму 219 миллионов долларов предполагает отгрузку запчастей и оборудования, а также обучение персонала. Эксплуатацию Red Hawk планируют начать в 2027 году.

«Замена 60-летних Т-38 является первоочередной задачей. Передовые системы T-7A создадут для наших учащихся гораздо более реалистичные условия обучения», — сказал представитель учебно-тренировочного авиационного командования ВВС бригадный генерал Мэтью Лирд.

Всего ВВС США планируют получить 351 самолет T-7A и 46 наземных тренажеров для пяти учебных баз. Издание напомнило, что программа разработки T-7A столкнулась с многолетними задержками из-за проблем с программным обеспечением и поставками комплектующих. Убытки компании Boeing оценивают в 1,8 миллиарда долларов.

В феврале Уральский завод гражданской авиации сообщил о начале испытаний турбовинтового двигателя ВК-800, который будут устанавливать на учебно-тренировочные самолеты УТС-800.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
T-38 Talon
Компании
Boeing
Проекты
ВК-800
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.05 20:12
  • 15726
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.05 16:11
  • 4
«Потешная флотилия». Европа создает новый военный альянс против России
  • 06.05 12:21
  • 2
Великобритания собрала десять стран, чтобы окружить Россию с моря, не пригласив США (Sohu, Китай)
  • 06.05 12:17
  • 3
Комментарий к "«Ударная мощь снижается»: на Западе подсчитали потери стратегической авиации ВКС РФ"
  • 06.05 12:02
  • 9
Экономике России предрекли тектонические изменения через 10 лет
  • 06.05 10:24
  • 68
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 06.05 04:57
  • 1
Еврокомиссар по энергетике: Наступает самый тяжёлый энергокризис всех времён
  • 05.05 08:40
  • 2
Российский «Штурмовик» начал испытания в зоне СВО
  • 05.05 07:08
  • 1
Иран и СВО ставят под вопрос судьбу новейшей винтовки США
  • 04.05 21:50
  • 6
Искусственный интеллект на поле боя
  • 04.05 18:26
  • 0
Комментарий к "Усталость Европы"
  • 04.05 17:19
  • 0
Комментарий к "Противолодочная операция НАТО дает сигнал ВМФ России"
  • 04.05 15:59
  • 0
Усталость Европы
  • 04.05 15:51
  • 0
Вильнюс застрял между ЕС и США
  • 04.05 15:36
  • 2
В ближайшие десятилетия продолжится гонка технологий, заявил Медведев