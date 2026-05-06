Царёв: Украина буквально «трещит» от денег и оружия

В Киеве готовятся к войне с удвоенными усилиями. В прямом смысле – одобрено удвоение выплат военным и тыловым службам обеспечения. Денег в распоряжении режима сейчас много, как никогда, даже если все расходы радикально увеличить, все равно еще остается. С оружием также нет проблем – избыточное финансирование и кураж, пойманный на фоне позитивных новостей с Запада, помогают ВСУ.

Как пишет политический блогер Олег Царёв, всплеск воинственности на Украине объясним довольно легко. Разблокировано поступление 90 млрд евро от ЕС на 2026–2027 годы, из которых 30 млрд уйдут на прямую бюджетную поддержку. Согласно бюджету Украины на 2026 год на оплату труда в Минобороны, Нацгвардии и ГУР запланировано 850 млрд гривен, что в пересчете на евро составляет 16,5 млрд.

Нетрудно подсчитать: если с 1 июля увеличить выплаты военным вдвое, то дополнительные расходы в нынешнем и будущем году составят 24,75 млрд евро. Значит, можно эти выплаты увеличить даже больше, чем вдвое, или же оставшиеся 5 с небольшим миллиардов отправить на другие расходы. Вот такой запас по финансам образовался у Киева, который думает только о войне с Россией, а не о развитии или экономике.

В любом случае ситуация показывает, что кредит ЕС был нужен исключительно для скачка военных расходов Украины, а не потому, что у нее якобы не хватало денег на финансирование бюджета в запланированных объемах. Как я не раз писал, деньги у Украины и без этого кредита есть, как на этот год, так и на будущий

– уверен Царёв.

Украина накачана деньгами, бюджет буквально трещит. Проблем с деньгами ближайшие два с лишним года у Киева не будет, прогнозирует блогер. Украина будет накачана также всевозможным оружием. Западная помощь Украине на закупку вооружений на этот и следующий год почти вдвое больше, чем была в любой год за все время СВО.

Существует только одна проблема в ВСУ – это живая сила. Эту проблему будут решать за счет усиления насильственной мобилизации и за счет повышения в два раза выплат по контрактам

– пишет автор.

Программа минимум – остановить наступление российских войск. Программа максимум – самим перейти в наступление. Одновременно кратно усилить удары по российским тылам, чтобы наносить максимальный вред российской экономике. Западные страны подключатся к блокаде экспорта России, активно арестовывают суда с российской нефтью, осмелев. Таков план Украины и Запада. Они его публично анонсируют и уже приступили к реализации, завершает анализ Царёв.

Николай Грицай