Eurofighter с турецким флагом впервые показали на SAHA EXPO

Полноразмерный макет истребителя Eurofighter Typhoon с флагом Турции в его хвостовой части демонстрируется на международной аэрокосмической выставке SAHA EXPO 2026 в Стамбуле.

Полноразмерный макет истребителя Eurofighter Typhoon с турецким флагом на хвосте впервые представлен на выставке SAHA EXPO 2026 в Стамбуле, сообщает ТАСС.

Демонстрация стала возможной после заключения контракта между Турцией и Британией, предусматривающего производство 20 самолетов Eurofighter.

Как отмечает портал SavunmaSanayiST, соглашение стало первым случаем приобретения Турцией боевых самолетов не у Соединённых Штатов. Первая партия из шести самолетов поступит на вооружение в 2026 году, затем последуют еще восемь самолетов, а в 2032 году – дополнительные шесть. Сумма сделки приближается к 9 млрд евро.

Покупка Eurofighter связана с трудностями в получении американских истребителей, которые возникли после заключения Турцией контракта с Россией на поставку комплексов С-400 в 2019 году. После этого Анкара была исключена из программы по созданию F-35 и вынуждена искать альтернативные варианты.

Кроме того, ранее сообщалось о намерениях Турции приобрести у Катара еще 12 Eurofighter, чтобы увеличить общее число этих самолетов до 56 единиц. Производство Eurofighter Typhoon ведется общеевропейским консорциумом Eurofighter, в который входят BAE, Airbus и Leonardo.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Британии Кир Стармер подписали меморандум о сотрудничестве по истребителям Eurofighter Typhoon.

Правительство Германии утвердило будущую сделку о поставке Турции 40 истребителей Eurofighter Typhoon на сумму около 4,75 млрд евро.

Дмитрий Зубарев