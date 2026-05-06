Войти
Деловая газета "Взгляд"

Eurofighter с турецким флагом впервые показали на SAHA EXPO

495
0
0
Eurofighter Typhoon
Полноразмерный макет истребителя Eurofighter Typhoon с флагом Турции в его хвостовой части демонстрируется на международной аэрокосмической выставке SAHA EXPO 2026 в Стамбуле.
Источник изображения: star.com.tr

Полноразмерный макет истребителя Eurofighter Typhoon с флагом Турции в его хвостовой части демонстрируется на международной аэрокосмической выставке SAHA EXPO 2026 в Стамбуле.

Полноразмерный макет истребителя Eurofighter Typhoon с турецким флагом на хвосте впервые представлен на выставке SAHA EXPO 2026 в Стамбуле, сообщает ТАСС.

Демонстрация стала возможной после заключения контракта между Турцией и Британией, предусматривающего производство 20 самолетов Eurofighter.

Как отмечает портал SavunmaSanayiST, соглашение стало первым случаем приобретения Турцией боевых самолетов не у Соединённых Штатов. Первая партия из шести самолетов поступит на вооружение в 2026 году, затем последуют еще восемь самолетов, а в 2032 году – дополнительные шесть. Сумма сделки приближается к 9 млрд евро.

Покупка Eurofighter связана с трудностями в получении американских истребителей, которые возникли после заключения Турцией контракта с Россией на поставку комплексов С-400 в 2019 году. После этого Анкара была исключена из программы по созданию F-35 и вынуждена искать альтернативные варианты.

Кроме того, ранее сообщалось о намерениях Турции приобрести у Катара еще 12 Eurofighter, чтобы увеличить общее число этих самолетов до 56 единиц. Производство Eurofighter Typhoon ведется общеевропейским консорциумом Eurofighter, в который входят BAE, Airbus и Leonardo.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Британии Кир Стармер подписали меморандум о сотрудничестве по истребителям Eurofighter Typhoon.

Правительство Германии утвердило будущую сделку о поставке Турции 40 истребителей Eurofighter Typhoon на сумму около 4,75 млрд евро.

Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Катар
Россия
США
Турция
Продукция
EF-2000
F-35
С-400 Триумф
Компании
Airbus
BAE Systems
Leonardo
Персоны
Эрдоган Реджеп
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.05 20:12
  • 15726
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.05 16:11
  • 4
«Потешная флотилия». Европа создает новый военный альянс против России
  • 06.05 12:21
  • 2
Великобритания собрала десять стран, чтобы окружить Россию с моря, не пригласив США (Sohu, Китай)
  • 06.05 12:17
  • 3
Комментарий к "«Ударная мощь снижается»: на Западе подсчитали потери стратегической авиации ВКС РФ"
  • 06.05 12:02
  • 9
Экономике России предрекли тектонические изменения через 10 лет
  • 06.05 10:24
  • 68
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 06.05 04:57
  • 1
Еврокомиссар по энергетике: Наступает самый тяжёлый энергокризис всех времён
  • 05.05 08:40
  • 2
Российский «Штурмовик» начал испытания в зоне СВО
  • 05.05 07:08
  • 1
Иран и СВО ставят под вопрос судьбу новейшей винтовки США
  • 04.05 21:50
  • 6
Искусственный интеллект на поле боя
  • 04.05 18:26
  • 0
Комментарий к "Усталость Европы"
  • 04.05 17:19
  • 0
Комментарий к "Противолодочная операция НАТО дает сигнал ВМФ России"
  • 04.05 15:59
  • 0
Усталость Европы
  • 04.05 15:51
  • 0
Вильнюс застрял между ЕС и США
  • 04.05 15:36
  • 2
В ближайшие десятилетия продолжится гонка технологий, заявил Медведев