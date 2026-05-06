Еврокомиссар по энергетике: Наступает самый тяжёлый энергокризис всех времён

В Европе опасаются роста дефицита топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке. Даже если боевые действия прекратятся в ближайшее время, для стабилизации ситуации рынку могут потребоваться годы.

Европейский комиссар по энергетике и жилищному строительству Дан Йоргенсен констатировал, что наступает «возможно, самый тяжелый энергетический кризис всех времён». Его цитирует одно из немецких изданий.

Из-за роста цен на энергоносители страны Евросоюза с начала марта и по настоящее время уже понесли дополнительные затраты в совокупном размере более тридцати миллиардов евро. И это только начало, предрек Йоргенсен.

В зоне особого риска — авиационная отрасль. Еврокомиссар по энергетике предсказал нарушения летнего авиасезона, указав, что уже в начале июня начнутся перебои с керосином, отмены рейсов и рост цен на билеты.

Чтобы не допустить коллапса, власти Евросоюза уже сейчас наращивают стратегические резервы топлива. Брюссель также прорабатывает сценарии чрезвычайного распределения ресурсов на случай острого дефицита. Речь идет о беспрецедентных механизмах, которые раньше не применялись в мирное время.

В апреле Йоргенсен представил экстренный план мер AccelerateEU для борьбы против роста цен на энергоносители и ускорения перехода Европы к чистой энергетике. План предусматривает, в частности, защиту потребителей и промышленности от ценовых потрясений, модернизацию энергетической системы ЕС и другие меры. Это значит, дополнительные финансовые расходы.

Чуть более года назад Йоргенсен презентовал план Еврокомиссии по полному отказу от российского газа и других энергоносителей к концу следующего года. Помимо прочего, план Брюсселя предполагал полный отказ от поставок из РФ ядерного топлива. Теперь всё сильно изменилось. Недавно правительство Бельгии отказалось от демонтажа реакторов АЭС в рамках перехода на возобновляемые источники энергии. Более того, атомную генерацию в королевстве намерены восстановить и даже построить дополнительные энергоблоки АЭС.

06.05.2026 04:57
Оригинальный  проект,оригинальная  картинка  в дух энергокризиса в Европе.
