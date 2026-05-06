КамАЗ назвал сроки начала выпуска новых бронетранспортеров

Когогин анонсировал выпуск КамАЗом новых бронетранспортеров в 2027 году

«КамАЗ» планирует начать производство новой опытно-промышленной партии бронетранспортеров в 2027 году по итогам испытаний техники, сообщил гендиректор концерна Сергей Когогин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"У нас БТР устаревший, нет полноценного. Наша компания взялась сделать самостоятельно. В этом году мы поднимем эту машину, начнем испытания, чтобы в следующем году выпустить опытно-промышленную партию", – подчеркнул гендиректор предприятия.

Когогин также отметил, что сейчас завод ежегодно выпускает 3,8 тыс. автомобилей военного назначения. Помимо этого, за короткий промежуток времени инженеры разработали более 20 новых моделей армейской автотехники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин похвалил компанию за привлечение действующих военнослужащих к разработке армейских машин. Глава государства также отметил значительный рост налоговых отчислений предприятия в бюджет страны.

Елизавета Шишкова