Войти
ЦАМТО

СВ Турции получили первый вертолет T625 Gokbey

493
0
0
TAI T625
Опытный образец турецкого многоцелевого вертолёта TAI T625 Gökbey, впервые оснащенный двумя турбовальными двигателями турецкой разработки TEI TS1400, в первом полете. Анкара, 22.04.2023.
Источник изображения: SavunmaSanayiST.com

ЦАМТО, 5 мая. Директорат оборонной промышленности Турции (SSB) объявил о состоявшейся 30 апреля церемонии передачи командованию СВ Турции первого среднего двухдвигательного вертолета T625 Gokbey национальной разработки.

В июле 2025 года Директорат оборонной промышленности Турции (SSB) объявил о покупке 57 вертолетов Gokbey для Вооруженных сил, Жандармерии и Береговой охраны страны.

T625 Gokbey, разработанный компанией Turkish Aerospace (TA) в рамках программы создания легкого многоцелевого вертолета (TLUH), предназначен для использования как в военных, так и гражданских целях на территории страны и за рубежом. Вертолет рассчитан на перевозку 12 пассажиров.

Практическая реализация проекта TLUH началась в 2024 году. Первоначально вертолет был назван Ozgun, обозначение T625 (максимальная взлетная масса 6 т, два двигателя и пять лопастей несущего винта) он получил в 2016 году.

Согласно информации Janes All the World's Aircraft: Development & Production, практический потолок T625 – 6,6 км (20 тыс. футов), максимальная скорость – 165 узлов, дальность полета – 740 км (948 км с дополнительным топливным баком), продолжительность полета – 3 ч 50 мин.

На первом этапе вертолет оснащался двумя двигателями CTS800 компании Light Helicopter Turbine Engine Company (LHTEC, совместное предприятие Rolls-Royce и Honeywell), но позднее получил силовую установку TS1400 турецкой компании TUSAS Engine Industries (TEI).

Особенностями машины являются пятилопастный несущий винт, четырехлопастной хвостовой винт для минимизации вибрации, авионика компании Aselsan, включая два больших и два меньших сенсорных экрана (8х20 и 8х10 дюймов), четырехосевой автопилот.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Компании
Aselsan
Rolls-Royce
TAI
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.05 20:12
  • 15726
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.05 16:11
  • 4
«Потешная флотилия». Европа создает новый военный альянс против России
  • 06.05 12:21
  • 2
Великобритания собрала десять стран, чтобы окружить Россию с моря, не пригласив США (Sohu, Китай)
  • 06.05 12:17
  • 3
Комментарий к "«Ударная мощь снижается»: на Западе подсчитали потери стратегической авиации ВКС РФ"
  • 06.05 12:02
  • 9
Экономике России предрекли тектонические изменения через 10 лет
  • 06.05 10:24
  • 68
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 06.05 04:57
  • 1
Еврокомиссар по энергетике: Наступает самый тяжёлый энергокризис всех времён
  • 05.05 08:40
  • 2
Российский «Штурмовик» начал испытания в зоне СВО
  • 05.05 07:08
  • 1
Иран и СВО ставят под вопрос судьбу новейшей винтовки США
  • 04.05 21:50
  • 6
Искусственный интеллект на поле боя
  • 04.05 18:26
  • 0
Комментарий к "Усталость Европы"
  • 04.05 17:19
  • 0
Комментарий к "Противолодочная операция НАТО дает сигнал ВМФ России"
  • 04.05 15:59
  • 0
Усталость Европы
  • 04.05 15:51
  • 0
Вильнюс застрял между ЕС и США
  • 04.05 15:36
  • 2
В ближайшие десятилетия продолжится гонка технологий, заявил Медведев