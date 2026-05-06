СВ Турции получили первый вертолет T625 Gokbey

ЦАМТО, 5 мая. Директорат оборонной промышленности Турции (SSB) объявил о состоявшейся 30 апреля церемонии передачи командованию СВ Турции первого среднего двухдвигательного вертолета T625 Gokbey национальной разработки.

В июле 2025 года Директорат оборонной промышленности Турции (SSB) объявил о покупке 57 вертолетов Gokbey для Вооруженных сил, Жандармерии и Береговой охраны страны.

T625 Gokbey, разработанный компанией Turkish Aerospace (TA) в рамках программы создания легкого многоцелевого вертолета (TLUH), предназначен для использования как в военных, так и гражданских целях на территории страны и за рубежом. Вертолет рассчитан на перевозку 12 пассажиров.

Практическая реализация проекта TLUH началась в 2024 году. Первоначально вертолет был назван Ozgun, обозначение T625 (максимальная взлетная масса 6 т, два двигателя и пять лопастей несущего винта) он получил в 2016 году.

Согласно информации Janes All the World's Aircraft: Development & Production, практический потолок T625 – 6,6 км (20 тыс. футов), максимальная скорость – 165 узлов, дальность полета – 740 км (948 км с дополнительным топливным баком), продолжительность полета – 3 ч 50 мин.

На первом этапе вертолет оснащался двумя двигателями CTS800 компании Light Helicopter Turbine Engine Company (LHTEC, совместное предприятие Rolls-Royce и Honeywell), но позднее получил силовую установку TS1400 турецкой компании TUSAS Engine Industries (TEI).

Особенностями машины являются пятилопастный несущий винт, четырехлопастной хвостовой винт для минимизации вибрации, авионика компании Aselsan, включая два больших и два меньших сенсорных экрана (8х20 и 8х10 дюймов), четырехосевой автопилот.