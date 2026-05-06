Великобритания собрала десять стран, чтобы окружить Россию с моря, не пригласив США (Sohu, Китай)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступает на пресс-конференции
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступает на пресс-конференции.
Источник изображения: © AP Photo / Thomas Krych

Sohu: Британия пытается захватить военное лидерство в Европе вместо США

Британцы совершили непоправимую ошибку, пишет автор Sohu. Вместо того, чтобы вести себя хорошо, пока американские хозяева отвлеклись на Ближний Восток, Лондон попытался приставить России нож к горлу.

"Несокрушимая база" (基建不倒翁)

Лондон намерен создать военно-морской альянс на базе Объединенных экспедиционных сил (ОЭС) десяти стран Северной Европы и направить клинок против России. США не будут включены в состав этой группы. В рамках военных учений страны ОЭС отрабатывают дерзкие сценарии блокады и захвата Калининграда.

Владимир Путин уже провел красную линию: попытка блокады Калининградской области приведет к незамедлительным ответным действиям со стороны Москвы, вплоть до применения ядерного оружия.

Британия не просто наступила тигру на хвост — она взяла его за уши. Интересно, что Соединенные Штаты, лидер НАТО, не были приглашены к участию в этой рискованной игре. Лондон решил воспользоваться смещением внимания Вашингтона, чтобы захватить лидерство в Европе.

В настоящее время взгляды США направлены на Индо-Тихоокеанский регион, а президент Дональд Трамп даже публично высмеял британские авианосцы, назвав их "игрушками". Слухи о выводе американских войск из Европы не дают покоя странам Прибалтики. К тому же их напрягает неповоротливый механизм принятия решений в Североатлантическом альянсе. В случае резкой эскалации времени дожидаться решения Вашингтона точно не будет.

Британия ловко воспользовалась страхом европейцев остаться брошенными и решила доказать союзникам, что даже без американских войск она сможет их защитить. Лондон во главе военно-морского альянса пытается обеспечить себе ключевую роль в обороне Европы, а также расширить сферу влияния в Арктике и Балтийском море.

Но Москву вывело из себя даже не это, а то, что спешно собранные военно-морские силы проводят крайне провокационные учения по отработке блокады и захвата Калининграда. Калининградская область — это кинжал в сердце НАТО. Здесь расположены штаб Балтийского флота и ракетные комплексы "Искандер" с ядерными боеголовками. Если регион будет заблокирован, а сухопутные и морские пути перерезаны, он превратится в "осажденную крепость".

Предупреждения Путина всегда серьезны. Стратегия ядерного сдерживания России гласит, что Москва имеет право применить ядерное оружие в случае угрозы существованию государства. Великобритания с союзниками ходит по тонкому льду. Россия не исключает нападения на свою территорию в любой момент.

№1
06.05.2026 04:41
Киру Стармеру рекомендую вспомнить лидера Великобритании времен 2-й мировой войны Уинстона  Черчилля.Это  человек  -ярый антикоммунист и враг большевиков выступил в 1941 году за помощь России ,ведущей  войну против нацистов.Он же был автором 2го фронта ,открытого в 1944г.Может где то через год  ,а может и через полгода возникнет мысль об открытии  "2-го   фронта" в рамках БРИКС или ШОС   только уже  с представителями G-20.Чтоб договориться   об маневрах на просторах Мирового океана ,коль Великобритания "Владычица морей".
№2
06.05.2026 12:21
Цитата, q
Владимир Путин уже провел красную линию: попытка блокады Калининградской области приведет к незамедлительным ответным действиям со стороны Москвы, вплоть до применения ядерного оружия.

После  десятков "красных линий" проведённых на Украине  это даже смешно читать....
