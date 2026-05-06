Войти
Flotprom

На крупной оборонной выставке в Стамбуле представлены новейшие турецкие разработки

557
0
0

На крупной оборонной выставке в Стамбуле представлены новейшие турецкие разработки

Во вторник, 5 мая, в Стамбуле открылась крупная выставка оборонной промышленности SAHA 2026 International Defense and Aerospace Exhibition, собравшая сотни компаний, многочисленных посетителей и специалистов. Как уточняет Daily Sabah, мероприятие продлится до 9 мая.

SAHA 2026, занимающая в общей сложности 400 тысяч кв. метров как внутри помещений, так и на открытом воздухе, включает около 20 тысяч кв. метров непосредственно выставочной площади, что делает ее одной из крупнейших выставок за всю историю мероприятия.

Оборонная выставка SAHA 2026

Anadolu Agency


В выставке участвуют более 1700 компаний, в том числе 263 иностранные фирмы, и более 30 тысяч специалистов отрасли из более чем 120 стран.

В ходе выставки SAHA 2026 разработчики и производители представят в общей сложности 203 новых продукта, а также запланированы 164 подписания соглашений. Цель мероприятия – увеличить общую стоимость экспортных контрактов с 6,2 млрд долларов, зафиксированных на SAHA 2024, как минимум до 8 млрд долларов в этом году.

На выставке SAHA 2026 ряд высокотехнологичных и революционных продуктов впервые предстанут перед отраслевыми специалистами. В частности, будут представлены беспилотные морские аппараты турецкой разработки.

Турецкий гигант по производству беспилотников Baykar презентует Mızrak – барражирующий боеприпас, привлекающий внимание своей дальностью действия более 1000 км и возможностями автономного управления с поддержкой искусственного интеллекта.

Также в экспозицию Baykar впервые включены дрон-камикадзе K2 и барражирующий боеприпас Sivrisinek.

Ожидается, что еще один турецкий оборонный гигант, компания Aselsan, покажет пять новых продуктов и шесть модернизированных версий существующих изделий, объединив перспективные национальные технологии с глобальной оборонной экосистемой.

Разработанная в сотрудничестве компаниями Roketsan и FNSS гибридная система вооружения направленной энергии (так называемое лазерное оружие) ALKA-KAPLAN продемонстрирует на выставке свои расширенные возможности.

На выставке также представлены новейшие и самые передовые технологические разработки турецкого оборонного гиганта Roketsan, а компания STM презентует авиационные и военно-морские системы, разработанные для нужд современного поля боя.

В работе выставки участвуют более 800 членов из 140 официальных делегаций и более 200 представителей по торговым закупкам.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Продукция
Anadolu УДК
Компании
Aselsan
Nurol
Roketsan
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.05 20:12
  • 15726
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.05 16:11
  • 4
«Потешная флотилия». Европа создает новый военный альянс против России
  • 06.05 12:21
  • 2
Великобритания собрала десять стран, чтобы окружить Россию с моря, не пригласив США (Sohu, Китай)
  • 06.05 12:17
  • 3
Комментарий к "«Ударная мощь снижается»: на Западе подсчитали потери стратегической авиации ВКС РФ"
  • 06.05 12:02
  • 9
Экономике России предрекли тектонические изменения через 10 лет
  • 06.05 10:24
  • 68
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 06.05 04:57
  • 1
Еврокомиссар по энергетике: Наступает самый тяжёлый энергокризис всех времён
  • 05.05 08:40
  • 2
Российский «Штурмовик» начал испытания в зоне СВО
  • 05.05 07:08
  • 1
Иран и СВО ставят под вопрос судьбу новейшей винтовки США
  • 04.05 21:50
  • 6
Искусственный интеллект на поле боя
  • 04.05 18:26
  • 0
Комментарий к "Усталость Европы"
  • 04.05 17:19
  • 0
Комментарий к "Противолодочная операция НАТО дает сигнал ВМФ России"
  • 04.05 15:59
  • 0
Усталость Европы
  • 04.05 15:51
  • 0
Вильнюс застрял между ЕС и США
  • 04.05 15:36
  • 2
В ближайшие десятилетия продолжится гонка технологий, заявил Медведев