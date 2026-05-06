На крупной оборонной выставке в Стамбуле представлены новейшие турецкие разработки

Во вторник, 5 мая, в Стамбуле открылась крупная выставка оборонной промышленности SAHA 2026 International Defense and Aerospace Exhibition, собравшая сотни компаний, многочисленных посетителей и специалистов. Как уточняет Daily Sabah, мероприятие продлится до 9 мая.

SAHA 2026, занимающая в общей сложности 400 тысяч кв. метров как внутри помещений, так и на открытом воздухе, включает около 20 тысяч кв. метров непосредственно выставочной площади, что делает ее одной из крупнейших выставок за всю историю мероприятия.

Оборонная выставка SAHA 2026 Anadolu Agency

В выставке участвуют более 1700 компаний, в том числе 263 иностранные фирмы, и более 30 тысяч специалистов отрасли из более чем 120 стран.

В ходе выставки SAHA 2026 разработчики и производители представят в общей сложности 203 новых продукта, а также запланированы 164 подписания соглашений. Цель мероприятия – увеличить общую стоимость экспортных контрактов с 6,2 млрд долларов, зафиксированных на SAHA 2024, как минимум до 8 млрд долларов в этом году.

На выставке SAHA 2026 ряд высокотехнологичных и революционных продуктов впервые предстанут перед отраслевыми специалистами. В частности, будут представлены беспилотные морские аппараты турецкой разработки.

Турецкий гигант по производству беспилотников Baykar презентует Mızrak – барражирующий боеприпас, привлекающий внимание своей дальностью действия более 1000 км и возможностями автономного управления с поддержкой искусственного интеллекта.

Также в экспозицию Baykar впервые включены дрон-камикадзе K2 и барражирующий боеприпас Sivrisinek.

Ожидается, что еще один турецкий оборонный гигант, компания Aselsan, покажет пять новых продуктов и шесть модернизированных версий существующих изделий, объединив перспективные национальные технологии с глобальной оборонной экосистемой.

Разработанная в сотрудничестве компаниями Roketsan и FNSS гибридная система вооружения направленной энергии (так называемое лазерное оружие) ALKA-KAPLAN продемонстрирует на выставке свои расширенные возможности.

На выставке также представлены новейшие и самые передовые технологические разработки турецкого оборонного гиганта Roketsan, а компания STM презентует авиационные и военно-морские системы, разработанные для нужд современного поля боя.

В работе выставки участвуют более 800 членов из 140 официальных делегаций и более 200 представителей по торговым закупкам.