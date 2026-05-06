ЦАМТО, 5 мая. В Польше начались работы по созданию дрона-перехватчика IRYDA+, предназначенного для кинетического (hard-kill) противодействия БЛА, их роям и барражирующим боеприпасам, сообщает БЕЛТА со ссылкой на польские СМИ.

О реализации проекта официально было объявлено 15 сентября 2025 года в рамках стратегического промышленного оборонного консорциума, объединяющего MBF Group S.A. (лидер), Squadron Sp. z o.o. (входит в ASE Group) и Polskie Lobby Przemyslowe (PLP). Программа позиционируется разработчиками как первый в Европе беспилотный истребитель класса C-UAS (Counter-Unmanned Aerial Systems), ориентированный на решение задач кинетического перехвата малоразмерных БЛА.

IRYDA+ проектируется как многоразовый кинетический перехватчик, интегрируемый в эшелонированную систему ПВО и предназначенный для действий в сегменте, где средства soft-kill недостаточно эффективны, а применение зенитных управляемых ракет экономически нецелесообразно. Заявленные задачи – защита государственной границы, объектов критической инфраструктуры, пунктов управления (C2), а также выполнение экспедиционных миссий. Платформа рассчитана на перехват нескольких целей в течение одного вылета и функционирование в условиях ограниченной связи по каналам управления.

Согласно заявленным параметрам, максимальная (догонная) скорость аппарата составляет 250–280 км/ч, крейсерская (патрульная) – 180-200 км/ч, минимальная – 50-60 км/ч. Продолжительность полета – 8-10 ч, полезная нагрузка – 15-20 кг. Ранее сообщалось о времени нахождения в воздухе порядка 45 мин. в иных конфигурациях.

Основным средством поражения является карабин калибра 7,62 мм, размещенный в стрелковой гондоле с круговым (360 град.) сектором обстрела. Наведение осуществляется системой TAS (Target-Aim-Shot) с поддержкой алгоритмов искусственного интеллекта. Программа структурирована по отдельным этапам работ: стрелковая гондола, контуры управления и моделирования, макет планера, транспортный контейнер.

Работы по IRYDA+ ведутся в рамках более широкой инициативы, параллельным результатом которой должна стать тяжелая двухмоторная беспилотная платформа Mallard транспортного назначения с полезной нагрузкой до 300 кг.