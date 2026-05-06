Американская компания Perennial Autonomy поставляет ВСУ БЛА Bumblebee V1

ЦАМТО, 5 мая. Согласно информации открытых источников, ВС Украины в течение последних лет были поставлены десятки тысяч БЛА Bumblebee V1 производства американской компании Perennial Autonomy.

Как сообщил Jane's Defence Weekly 22 апреля источник, близкий к компании, Bumblebee оснащен компонентом искусственного интеллекта (ИИ), который используется для идентификации цели. Поражение объекта осуществляется по команде человека-оператора. Как заявлено, Bumblebee "намеренно сконструирован таким образом, чтобы не быть полностью автономным", поскольку Perennial Autonomy не поддерживает полностью автономный выбор целей для поражения.

Согласно пресс-релизу Госдепартамента США от 14 апреля, Bumblebee V1 представляет собой выполненный в виде квадрокоптера FPV-БЛА, который проходил войсковые испытания в составе подразделений СВ США для использования в качестве разведывательного средства и платформы для противодействия БЛА. Аппарат позволяет военнослужащим США отслеживать БЛА противника для перехвата в воздухе с минимальным риском или выявления местоположения точки запуска и идентификации операторов.

Кроме того, согласно заявлению СВ США от 6 февраля, объединенная межведомственная оперативная группа JIATF-401 в марте должна была получить по заключенному 30 января с компанией Perennial Autonom контракту БЛА нового поколения Bumblebee V2.

Как заявил в феврале майор СВ США Коул Прайс, Bumblebee V2 оснащен "передовым программным обеспечением", позволяющим идентифицировать, сопровождать и осуществлять перехват других БЛА.

Perennial Autonom также является разработчиком системы перехвата БЛА Merops C-UAV, применяемой для защиты живой силы и техники от БЛА "Шахед" в ходе конфликта с Ираном. Система Merops развернута на американских базах на Ближнем Востоке. В ноябре 2025 года она была испытана в Польше американскими, польскими и румынскими военнослужащими, а до этого уже применялась на Украине. В разработке находится следующее поколение системы Merops. Как заявил 16 апреля в ходе слушаний в Конгрессе США министр СВ США Дэниел Дрисколл, 13 тыс. БЛА Merops были закуплены в течение восьми дней после начала конфликта в Иране 28 февраля.

Комплект Merops включает наземную станцию управления, пневматическую пусковую установку и БЛА-перехватчик AS3 Surveyor.

Merops применяется совместно с РЛС, к примеру, RPS-42 группы Leonardo, позволяющей обнаруживать цели на дальностях от 150 м до 30 км. AS3 может развивать скорость более 200 км/ч, достигать высоты более 5000 м. Перехватчик оборудован автономной системой наведения на цель и небольшой боевой частью. Стоимость перехватчика, по оценке представителей разработчика, составляет около 10% стоимости "Шахед".

Сообщения о применении на Украине первых БЛА-перехватчиков с искусственным интеллектом, способных обнаруживать и выполнять перехват других БЛА, появились в ноябре 2024 года. Со временем число подтверждений применения Merops растет.

Примечание

Ранее компания Perennial Autonomy носила наименование Project Eagle. Она была основана бывшим главным исполнительным директором Google Эриком Шмидтом.