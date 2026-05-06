Войти
Lenta.ru

Белорусские Т-72Б2 получили антидроновый «фартук»

454
0
0
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости.

Белорусские танки Т-72Б2 получили «фартук» с ДЗ для защиты от дронов

Модернизированная версия танка Т-72Б, разработанная в Белоруссии, получила дополнительную защиту от дронов. На фотографии машины обратил внимание Telegram-канал «Я-военный.Бел».

На нескольких снимках показали особенности конструкции Т-72Б2, которые передали танковому подразделению механизированной бригады Вооруженных сил Белоруссии. В частности, танки получили резинотканевый «фартук», который прикрывает нижнюю лобовую деталь корпуса. На экране закрепили несколько элементов динамической защиты (ДЗ), которые могут прикрыть машину от дронов-камикадзе и противотанковых ракет.

Динамической защитой собственной разработки также прикрыли большую часть корпуса и башни танка. Машина получила современные прицелы и автономный агрегат электропитания, который позволяет использовать системы танка при выключенном двигателе. Первую партию Т-72Б2 передали белорусским военным в конце апреля.

В феврале обозреватель американского журнала 19FortyFive Брэндон Вайхерт заявил, что Т-72 можно назвать лучшим танком на Земле. Он подчеркнул, что эта машина подходит для изнурительных противостояний.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
США
Продукция
Т-72
Т-72Б
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.05 20:12
  • 15726
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.05 16:11
  • 4
«Потешная флотилия». Европа создает новый военный альянс против России
  • 06.05 12:21
  • 2
Великобритания собрала десять стран, чтобы окружить Россию с моря, не пригласив США (Sohu, Китай)
  • 06.05 12:17
  • 3
Комментарий к "«Ударная мощь снижается»: на Западе подсчитали потери стратегической авиации ВКС РФ"
  • 06.05 12:02
  • 9
Экономике России предрекли тектонические изменения через 10 лет
  • 06.05 10:24
  • 68
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 06.05 04:57
  • 1
Еврокомиссар по энергетике: Наступает самый тяжёлый энергокризис всех времён
  • 05.05 08:40
  • 2
Российский «Штурмовик» начал испытания в зоне СВО
  • 05.05 07:08
  • 1
Иран и СВО ставят под вопрос судьбу новейшей винтовки США
  • 04.05 21:50
  • 6
Искусственный интеллект на поле боя
  • 04.05 18:26
  • 0
Комментарий к "Усталость Европы"
  • 04.05 17:19
  • 0
Комментарий к "Противолодочная операция НАТО дает сигнал ВМФ России"
  • 04.05 15:59
  • 0
Усталость Европы
  • 04.05 15:51
  • 0
Вильнюс застрял между ЕС и США
  • 04.05 15:36
  • 2
В ближайшие десятилетия продолжится гонка технологий, заявил Медведев