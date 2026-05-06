Мощная, неядерная, турецкая: Пакистан изъявил желание купить бомбу GAZAP

По данным турецких источников и эксперта по обороне и авиации Хакана Кылыча, Пакистан обратился к Турции с запросом на поставку мощной термобарической бомбы. Речь идёт о бомбе GAZAP.

GAZAP разработана турецким центром исследований и разработок Министерства национальной обороны, считается одной из самых мощных авиационных бомб в арсенале Турции. Бомба массой около тонны оснащена термобарической боевой частью с высокой плотностью фрагментации. При подрыве она создаёт обширную зону поражения за счёт быстрого потребления кислорода, высокого ударного давления и значительных температур.

Исламабад хочет не только импортировать GAZAP, но и адаптировать её боевую часть для установки на пакистанские баллистические и крылатые ракеты, в частности - ракеты семейства Babur. Это позволит значительно усилить обычные ударные возможности Пакистана против укреплённых целей, таких как авиационные базы.

GAZAP была представлена на выставке IDEF 2025 и позиционируется как оружие, способное поражать цели на большой площади без перехода ядерного порога. Эксперты отмечают её способность создавать эффекты, близкие к вакуумным бомбам: в зоне поражения практически не остаётся живых организмов из-за выгорания кислорода и экстремального теплового воздействия.

Пока официального подтверждения от правительств Турции или Пакистана о переговорах или контракте не поступало. Это потенциальное сотрудничество вписывается в растущие военно-технические связи между Анкарой и Исламабадом. Обе страны активно развивают совместные проекты в области вооружения в последние годы.

Как утверждают в Турции, 5 бомб GAZAP могут уничтожить средний по величине город. Сами ВВС Турции пока не проверяли...