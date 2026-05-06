Войти
ЦАМТО

Япония присоединилась к австралийскому проекту "верный ведомый" с использованием БЛА MQ-28A

487
0
0
MQ-28A
Одной из программ лояльных ведомых, получивших наибольшую известность во всем мире, является летучая мышь-призрак MQ-28A, которая успешно использует сотрудничество между Boeing Defense Australia и RAAF.
Источник изображения: Boeing

ЦАМТО, 5 мая. Военные ведомства Австралии и Японии заключили соглашение о сотрудничестве по проекту "верный ведомый" с использованием беспилотного летательного аппарата MQ-28A Ghost Bat.

Как сообщает Aviation Week, соглашение предусматривает совместную работу в сфере систем Collaborative Combat Aircraft (CCA) на базе платформы MQ-28A.

Документ включает обмен технической и эксплуатационной информацией по MQ-28A, допуск японских специалистов к наблюдению за летными испытаниями, а также проведение совместных мероприятий по подготовке персонала Сил самообороны Японии.

Платформа MQ-28A Ghost Bat, разработанная компанией Boeing Defence Australia в интересах ВВС Австралии, предназначена для применения в качестве беспилотного летательного аппарата класса "верный ведомый" (loyal wingman) в составе интегрированных боевых порядков с пилотируемыми самолетами (в частности, F-35).

MQ-28A представляет собой малозаметный модульный БЛА большой дальности полета. Конструкция предусматривает внутренний отсек полезной нагрузки и открытую архитектуру бортовых систем, что позволяет конфигурировать комплекс под задачи разведки, наблюдения и целеуказания (ISR), радиоэлектронной борьбы и нанесения ударов.

В рамках программы летных испытаний MQ-28 отрабатывается взаимодействие с пилотируемыми платформами ВВС Австралии, включая самолеты ДРЛОиУ E-7A Wedgetail и истребитель F-35A, с целью верификации интеграции БЛА в единую информационно-ударную сеть.

Присоединение Японии к отработке концепции CCA на базе MQ-28A создает основу для адаптации данных решений под требования Морских сил самообороны Японии и их перспективных программ по интеграции пилотируемой и беспилотной авиации в морских и прибрежных операциях.

Ожидается, что результаты совместных испытаний и обмена данными будут использованы при формировании требований к перспективным морским БЛА и системам управления пилотируемо-беспилотными группировками Морских сил самообороны Японии, включая задачи дальнего обнаружения, целеуказания и обеспечения противокорабельных и ударных действий сил морской авиации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Япония
Продукция
F-35A
Компании
Boeing
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.05 20:12
  • 15726
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.05 16:11
  • 4
«Потешная флотилия». Европа создает новый военный альянс против России
  • 06.05 12:21
  • 2
Великобритания собрала десять стран, чтобы окружить Россию с моря, не пригласив США (Sohu, Китай)
  • 06.05 12:17
  • 3
Комментарий к "«Ударная мощь снижается»: на Западе подсчитали потери стратегической авиации ВКС РФ"
  • 06.05 12:02
  • 9
Экономике России предрекли тектонические изменения через 10 лет
  • 06.05 10:24
  • 68
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 06.05 04:57
  • 1
Еврокомиссар по энергетике: Наступает самый тяжёлый энергокризис всех времён
  • 05.05 08:40
  • 2
Российский «Штурмовик» начал испытания в зоне СВО
  • 05.05 07:08
  • 1
Иран и СВО ставят под вопрос судьбу новейшей винтовки США
  • 04.05 21:50
  • 6
Искусственный интеллект на поле боя
  • 04.05 18:26
  • 0
Комментарий к "Усталость Европы"
  • 04.05 17:19
  • 0
Комментарий к "Противолодочная операция НАТО дает сигнал ВМФ России"
  • 04.05 15:59
  • 0
Усталость Европы
  • 04.05 15:51
  • 0
Вильнюс застрял между ЕС и США
  • 04.05 15:36
  • 2
В ближайшие десятилетия продолжится гонка технологий, заявил Медведев