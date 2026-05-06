Япония присоединилась к австралийскому проекту "верный ведомый" с использованием БЛА MQ-28A

Одной из программ лояльных ведомых, получивших наибольшую известность во всем мире, является летучая мышь-призрак MQ-28A, которая успешно использует сотрудничество между Boeing Defense Australia и RAAF.

ЦАМТО, 5 мая. Военные ведомства Австралии и Японии заключили соглашение о сотрудничестве по проекту "верный ведомый" с использованием беспилотного летательного аппарата MQ-28A Ghost Bat.

Как сообщает Aviation Week, соглашение предусматривает совместную работу в сфере систем Collaborative Combat Aircraft (CCA) на базе платформы MQ-28A.

Документ включает обмен технической и эксплуатационной информацией по MQ-28A, допуск японских специалистов к наблюдению за летными испытаниями, а также проведение совместных мероприятий по подготовке персонала Сил самообороны Японии.

Платформа MQ-28A Ghost Bat, разработанная компанией Boeing Defence Australia в интересах ВВС Австралии, предназначена для применения в качестве беспилотного летательного аппарата класса "верный ведомый" (loyal wingman) в составе интегрированных боевых порядков с пилотируемыми самолетами (в частности, F-35).

MQ-28A представляет собой малозаметный модульный БЛА большой дальности полета. Конструкция предусматривает внутренний отсек полезной нагрузки и открытую архитектуру бортовых систем, что позволяет конфигурировать комплекс под задачи разведки, наблюдения и целеуказания (ISR), радиоэлектронной борьбы и нанесения ударов.

В рамках программы летных испытаний MQ-28 отрабатывается взаимодействие с пилотируемыми платформами ВВС Австралии, включая самолеты ДРЛОиУ E-7A Wedgetail и истребитель F-35A, с целью верификации интеграции БЛА в единую информационно-ударную сеть.

Присоединение Японии к отработке концепции CCA на базе MQ-28A создает основу для адаптации данных решений под требования Морских сил самообороны Японии и их перспективных программ по интеграции пилотируемой и беспилотной авиации в морских и прибрежных операциях.

Ожидается, что результаты совместных испытаний и обмена данными будут использованы при формировании требований к перспективным морским БЛА и системам управления пилотируемо-беспилотными группировками Морских сил самообороны Японии, включая задачи дальнего обнаружения, целеуказания и обеспечения противокорабельных и ударных действий сил морской авиации.