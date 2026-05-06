Войти
ЦАМТО

СВ Малайзии продолжают тендер по закупке двух дивизионов 105-мм буксируемых орудий

443
0
0
KH-178
KH-178.
Источник изображения: www.emuseum.go.kr

ЦАМТО, 5 мая. Буксируемая гаубица KH-178 калибра 105 мм производства южнокорейской компании Hyundai WIA проходит оценку в рамках программы закупки новых буксируемых артиллерийских систем для СВ Малайзии.

Как сообщает FW-MAG Future Warfare Magazine со ссылкой на представителей местного партнера компании Hyundai WIA, испытания проводятся в рамках тендера на оснащение двух дивизионов полевой артиллерии СВ Малайзии орудиями данного класса.

Предварительные огневые и эксплуатационные проверки проводятся на полигонах в Малайзии с оценкой точности стрельбы, надежности и устойчивости работы систем при эксплуатации в тропическом климате.

В соответствии с озвученными в ходе выставки DSA-2026 в Куала-Лумпуре параметрами, тендер предусматривает поставку 36 новых буксируемых гаубиц калибра 105 мм для перевооружения двух артиллерийских дивизионов Сухопутных войск Малайзии. Параллельно оцениваются вопросы интеграции выбранной системы в существующую систему управления огнем и процедуры боевой подготовки расчетов артиллерии малазийской армии.

В рамках предложения для Малайзии Hyundai WIA совместно с местным промышленным партнером заявила о возможности развертывания локальной сборки гаубиц KH-178 с использованием пакетов сборки CKD, а также создания в стране производственной и ремонтной базы для обеспечения обслуживания этих систем. Дополнительный пакет услуг включает поставку тягачей, интегрированной южнокорейской системы управления огнем (IFCS), а также обучение личного состава заказчика.

Совокупная стоимость предлагаемого пакета услуг, включая сопутствующую инфраструктуру, оценена ориентировочно в 150 млн. малазийских ринггитов (около 38 млн. долл.), что включает работы по развертыванию ремонтной и сервисной инфраструктуры, логистическое обеспечение, учебно-тренировочные мероприятия и поставку вспомогательного имущества.

По информации с выставки DSA-2026, завершение этапа оценки и подведение итогов испытаний KH-178 ожидаются к июлю 2026 года, после чего Минобороны Малайзии планирует определиться с выбором поставщика.

KH-178 представляет собой легкую буксируемую гаубицу калибра 105 мм/38 клб, разработанную для Сухопутных войск Республики Корея и серийно выпускаемую Hyundai WIA. Конструкция орудия предусматривает удлиненный ствол и дульный тормоз, что обеспечивает увеличение максимальной дальности стрельбы стандартным осколочно-фугасным снарядом до 14,7 км и до 18 км при применении боеприпасов с донным газогенератором или активно-реактивных снарядов.

По имеющимся данным, масса буксируемой гаубицы KH-178 в базовой конфигурации составляет порядка 2,65 т, максимальная скорострельность – 15 выстр./мин. при кратковременной стрельбе и до 3 выстр./мин. в режиме длительного ведения огня. Орудие обеспечивает углы вертикального наведения от -5 до +65 град., что позволяет вести навесной огонь по целям, расположенным на закрытых позициях и на возвышенностях.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Малайзия
Южная Корея
Компании
Hyundai
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.05 20:12
  • 15726
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.05 16:11
  • 4
«Потешная флотилия». Европа создает новый военный альянс против России
  • 06.05 12:21
  • 2
Великобритания собрала десять стран, чтобы окружить Россию с моря, не пригласив США (Sohu, Китай)
  • 06.05 12:17
  • 3
Комментарий к "«Ударная мощь снижается»: на Западе подсчитали потери стратегической авиации ВКС РФ"
  • 06.05 12:02
  • 9
Экономике России предрекли тектонические изменения через 10 лет
  • 06.05 10:24
  • 68
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 06.05 04:57
  • 1
Еврокомиссар по энергетике: Наступает самый тяжёлый энергокризис всех времён
  • 05.05 08:40
  • 2
Российский «Штурмовик» начал испытания в зоне СВО
  • 05.05 07:08
  • 1
Иран и СВО ставят под вопрос судьбу новейшей винтовки США
  • 04.05 21:50
  • 6
Искусственный интеллект на поле боя
  • 04.05 18:26
  • 0
Комментарий к "Усталость Европы"
  • 04.05 17:19
  • 0
Комментарий к "Противолодочная операция НАТО дает сигнал ВМФ России"
  • 04.05 15:59
  • 0
Усталость Европы
  • 04.05 15:51
  • 0
Вильнюс застрял между ЕС и США
  • 04.05 15:36
  • 2
В ближайшие десятилетия продолжится гонка технологий, заявил Медведев