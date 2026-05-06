СВ Малайзии продолжают тендер по закупке двух дивизионов 105-мм буксируемых орудий

ЦАМТО, 5 мая. Буксируемая гаубица KH-178 калибра 105 мм производства южнокорейской компании Hyundai WIA проходит оценку в рамках программы закупки новых буксируемых артиллерийских систем для СВ Малайзии.

Как сообщает FW-MAG Future Warfare Magazine со ссылкой на представителей местного партнера компании Hyundai WIA, испытания проводятся в рамках тендера на оснащение двух дивизионов полевой артиллерии СВ Малайзии орудиями данного класса.

Предварительные огневые и эксплуатационные проверки проводятся на полигонах в Малайзии с оценкой точности стрельбы, надежности и устойчивости работы систем при эксплуатации в тропическом климате.

В соответствии с озвученными в ходе выставки DSA-2026 в Куала-Лумпуре параметрами, тендер предусматривает поставку 36 новых буксируемых гаубиц калибра 105 мм для перевооружения двух артиллерийских дивизионов Сухопутных войск Малайзии. Параллельно оцениваются вопросы интеграции выбранной системы в существующую систему управления огнем и процедуры боевой подготовки расчетов артиллерии малазийской армии.

В рамках предложения для Малайзии Hyundai WIA совместно с местным промышленным партнером заявила о возможности развертывания локальной сборки гаубиц KH-178 с использованием пакетов сборки CKD, а также создания в стране производственной и ремонтной базы для обеспечения обслуживания этих систем. Дополнительный пакет услуг включает поставку тягачей, интегрированной южнокорейской системы управления огнем (IFCS), а также обучение личного состава заказчика.

Совокупная стоимость предлагаемого пакета услуг, включая сопутствующую инфраструктуру, оценена ориентировочно в 150 млн. малазийских ринггитов (около 38 млн. долл.), что включает работы по развертыванию ремонтной и сервисной инфраструктуры, логистическое обеспечение, учебно-тренировочные мероприятия и поставку вспомогательного имущества.

По информации с выставки DSA-2026, завершение этапа оценки и подведение итогов испытаний KH-178 ожидаются к июлю 2026 года, после чего Минобороны Малайзии планирует определиться с выбором поставщика.

KH-178 представляет собой легкую буксируемую гаубицу калибра 105 мм/38 клб, разработанную для Сухопутных войск Республики Корея и серийно выпускаемую Hyundai WIA. Конструкция орудия предусматривает удлиненный ствол и дульный тормоз, что обеспечивает увеличение максимальной дальности стрельбы стандартным осколочно-фугасным снарядом до 14,7 км и до 18 км при применении боеприпасов с донным газогенератором или активно-реактивных снарядов.

По имеющимся данным, масса буксируемой гаубицы KH-178 в базовой конфигурации составляет порядка 2,65 т, максимальная скорострельность – 15 выстр./мин. при кратковременной стрельбе и до 3 выстр./мин. в режиме длительного ведения огня. Орудие обеспечивает углы вертикального наведения от -5 до +65 град., что позволяет вести навесной огонь по целям, расположенным на закрытых позициях и на возвышенностях.