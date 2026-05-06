Военное обозрение

Так и не дождались Patriot: Швейцария в поисках нового зенитного комплекса

Швейцария законтрактовала 5 батарей зенитного комплекса Patriot (включая 17 ПУ) ещё в 2022 году (оценочно за $2,2 млрд). Однако судьба этой закупки находится под вопросом из-за серьёзных задержек.

В июле 2025 года США официально уведомили Берн о пересмотре приоритетов поставок в пользу ВСУ. Первоначальный график передачи ЗРК, запланированный на 2026–2028 годы, сдвинулся на 4–5 лет, и теперь завершение отгрузки ожидается не ранее 2030–2032 годов.

Осенью 2025 года Минобороны страны приостановило выплаты по контракту. В апреле 2026 года было заявлено, что платежи не возобновятся, пока Вашингтон не обозначит юридически обязывающие сроки поставок. Недавно министр обороны Мартин Пфистер отметил, что полный отказ от сделки рассматривается как один из вариантов развития событий.

4 мая, так и не дождавшись американских комплексов, военное ведомство объявило о рассылке запросов 5 производителям в поисках альтернативы. Ответы ожидаются до конца мая, после чего правительство примет решение о контракте по Patriot.

В качестве альтернативы рассматриваются франко-итальянский ЗРК SAMP/T NG (способен перехватывать баллистические цели на дистанции до 150 км), немецкий IRIS-T SLX (с дальностью огня до 80 км), израильский David’s Sling (до 300 км) и южнокорейский Cheongung II или L-SAM (до 40–50 и 150–160 км соответственно).

В швейцарском издании Tages-Anzeiger вышел материал, критикующий в резкой форме закупочную политику страны в сфере обороны. Указывается на стремление властей лишь «освоить выделенный военный бюджет», рост которого правительство объясняет «сменой парадигмы, вызванной войной на Украине». Однако при этом администрация предпочитает приобретать проблемные пистолеты SIG Sauer P320 вместо оснащения армии беспилотниками:

Перерасход средств, задержки и ошибки планирования. Проблемы с закупкой истребителей F-35, ЗРК Patriot и армейских пистолетов оказались гораздо серьёзнее, чем предполагалось ранее.
