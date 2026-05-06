США решили не передавать Германии обещанные Байденом «Томагавки»

Администрация Трампа решила помимо сокращения американского военного контингента в Германии также отказаться от передачи бундесверу ракет «Томагавк», поставки которых Берлину одобрил экс-президент США Джо Байден в 2024 году.

Как сообщает Politico со ссылкой на источники, вероятнее всего, помимо других подразделений армии США, Трамп выведет из Германии специализированное подразделение, которое должно было доставить в Европу «Томагавки». Таким образом, поскольку Европе нечем полноценно заменить «Томагавки», европейские члены НАТО фактически останутся с брешью в обороне — и без быстрого способа ее закрыть. Высокопоставленный дипломат НАТО признал, что в области дальнобойных огневых средств Европа все еще испытывает нехватку возможностей.

Одним из вариантов быстро решить эту проблему является модернизация Taurus, дальность которых сейчас составляет около 500 километров. В настоящее время Германия приостановила производство этих ракет, однако планирует возобновить выпуск версии Taurus Neo. Однако даже модифицированные Taurus (равно как и аналогичные европейские системы вроде франко-британских SCALP/Storm Shadow) не смогут стать полноценной заменой американских «Томагавков». Как известно, дальность «Томагавков» составляет около 1600 километров. В то же время, даже по самым смелым расчетам, Neo сможет после 2030 года увеличить дальность примерно до тысячи километров. Между тем не исключено, что, если США все же откажутся от размещения своих систем в Германии, Берлин может попытаться купить их самостоятельно.