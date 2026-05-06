Войти
Военное обозрение

США решили не передавать Германии обещанные Байденом «Томагавки»

426
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Администрация Трампа решила помимо сокращения американского военного контингента в Германии также отказаться от передачи бундесверу ракет «Томагавк», поставки которых Берлину одобрил экс-президент США Джо Байден в 2024 году.

Как сообщает Politico со ссылкой на источники, вероятнее всего, помимо других подразделений армии США, Трамп выведет из Германии специализированное подразделение, которое должно было доставить в Европу «Томагавки». Таким образом, поскольку Европе нечем полноценно заменить «Томагавки», европейские члены НАТО фактически останутся с брешью в обороне — и без быстрого способа ее закрыть. Высокопоставленный дипломат НАТО признал, что в области дальнобойных огневых средств Европа все еще испытывает нехватку возможностей.

Одним из вариантов быстро решить эту проблему является модернизация Taurus, дальность которых сейчас составляет около 500 километров. В настоящее время Германия приостановила производство этих ракет, однако планирует возобновить выпуск версии Taurus Neo. Однако даже модифицированные Taurus (равно как и аналогичные европейские системы вроде франко-британских SCALP/Storm Shadow) не смогут стать полноценной заменой американских «Томагавков». Как известно, дальность «Томагавков» составляет около 1600 километров. В то же время, даже по самым смелым расчетам, Neo сможет после 2030 года увеличить дальность примерно до тысячи километров. Между тем не исключено, что, если США все же откажутся от размещения своих систем в Германии, Берлин может попытаться купить их самостоятельно.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.05 20:12
  • 15726
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.05 16:11
  • 4
«Потешная флотилия». Европа создает новый военный альянс против России
  • 06.05 12:21
  • 2
Великобритания собрала десять стран, чтобы окружить Россию с моря, не пригласив США (Sohu, Китай)
  • 06.05 12:17
  • 3
Комментарий к "«Ударная мощь снижается»: на Западе подсчитали потери стратегической авиации ВКС РФ"
  • 06.05 12:02
  • 9
Экономике России предрекли тектонические изменения через 10 лет
  • 06.05 10:24
  • 68
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 06.05 04:57
  • 1
Еврокомиссар по энергетике: Наступает самый тяжёлый энергокризис всех времён
  • 05.05 08:40
  • 2
Российский «Штурмовик» начал испытания в зоне СВО
  • 05.05 07:08
  • 1
Иран и СВО ставят под вопрос судьбу новейшей винтовки США
  • 04.05 21:50
  • 6
Искусственный интеллект на поле боя
  • 04.05 18:26
  • 0
Комментарий к "Усталость Европы"
  • 04.05 17:19
  • 0
Комментарий к "Противолодочная операция НАТО дает сигнал ВМФ России"
  • 04.05 15:59
  • 0
Усталость Европы
  • 04.05 15:51
  • 0
Вильнюс застрял между ЕС и США
  • 04.05 15:36
  • 2
В ближайшие десятилетия продолжится гонка технологий, заявил Медведев