"Ростех" создал дополнение к комплексу "СЕРП" для срыва атак FPV-дронов

ЦАМТО, 5 мая. Предприятие "Росэл" ГК "Ростех" создало дополнение к комплексу "СЕРП", способное противодействовать массированным атакам FPV-дронов, сообщили в госкорпорации.

"В "Ростехе" создали решение для срыва массированных атак FPV-дронов. Холдинг "Росэл" дополнил линейку систем противодействия беспилотникам "СЕРП" изделием, рассчитанным на защиту транспорта от FPV-дронов, которые активно применяются, в том числе, как ударные БЛА", – цитирует "РИА Новости" сообщение "Ростеха".

Комплекс "СЕРП-FPV" предназначен для эффективного противодействия беспилотникам, угрожающим мобильным объектам. В госкорпорации назвали важными особенностями скорость развертывания комплекса и эффективность подавления сигнала.

Новая система способна работать по наиболее распространенным частотам управления FPV-дронов, в том числе на гражданских диапазонах. Комплекс формирует направленные помехи для защиты от отдельных беспилотников и всенаправленные для отражения групповых налетов.

Как отметила замдиректора по развитию бизнеса НИИ "Вектор" (входит в "Росэл") Наталия Котляр, операторы беспилотников часто экспериментируют и "перепрошивают" технику, чтобы она работала на нестандартных частотах. Это делается для того, чтобы типовые настройки и решения радиоэлектронного противодействия не были эффективны.

Однако, по ее словам, "СЕРПЫ" имеют важную особенность. Если даже оператор использует "авторскую" частоту, но она находится в диапазоне нашего антидрона, то сигнал все равно будет подавлен".