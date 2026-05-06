Российский «Кузнечик» получил «Подхват»

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Модуль связи «Кузнечик» получил режим «Подхват», позволяющий удвоить радиус боевой работы беспилотников. Об этом ТАСС сообщил Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ).

Систему внедрила компания «Лаборатория Гагаринг». «При этом весь контур управления цифровой и надежно защищен шифрованием. Как утверждает разработчик, противник не имеет технической возможности перехватить контроль над российскими беспилотными платформами», — сказали в организации.

Там добавили, что система требует участия двух операторов. Первый из них доводит беспилотник на дистанцию боевой работы, второй — осуществляет его донаведение до цели. В ЦБСТ признали, что внедрение разработки «требует тактической слаженности подразделения и наличия системы поддержки принятия решений».

В апреле 2025-го агентству в «Народном фронте» сообщили, что российские бойцы применяют систему связи и управления для FPV-дронов «Кузнечик», которая позволяет обходить воздействие систем радиоэлектронной борьбы, в зоне специальной военной операции.

