Источник изображения: topwar.ru

Киев ожидает возможного удара «Орешником», по данным украинской прессы, Россия закрыла воздушное пространство в районе полигона Капустин Яр в Астраханской области.

Россия может ударить по Киеву баллистической ракетой средней дальности «Орешник» в период с 5 по 8 мая, если посчитает, что Зеленский и его клика нарушают режим временного перемирия. По данным украинских ресурсов, Москва к удару готова, небо над Капустиным Яром уже закрыто.

Как пишет «Страна.ua», Зеленский вполне может пойти на нарушение перемирия и на 9 мая попробовать атаковать Москву, запустив большое количество беспилотников и ракет, чтобы «перегрузить» российскую ПВО. А ответного удара в Киеве не боятся, потому что тот же «Орешник» без боевой части большой опасности не представляет. Да и наносили уже россияне удары по Киеву, в том числе и по центральной части города.

Российское Минобороны на всякий случай предупредило жителей Киева и иностранных дипломатов о возможном ударе, попросив их покинуть город. Однако удара можно избежать, если не атаковать Москву и Красную площадь.

Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город.