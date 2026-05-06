ВМС Пакистана приняли головную НАПЛ класса "Хангор"

ЦАМТО, 5 мая. Командование ВМС Пакистана 30 апреля сообщило о состоявшейся в Санье (Китай) церемонии приемки первой НАПЛ класса "Хангор" ("Тип-039B").

В мероприятии принял участие президент Пакистана Асиф Али Зардари, начальник штаба ВМС Пакистана адмирал Навид Ашраф, другие официальные лица.

"Хангор" является первой подлодкой, построенной в рамках подписанного в апреле 2015 года контракта на поставку 8 новых подводных лодок. По заявлению Асифа Али Зардари, поставка НАПЛ является "исторической вехой" в модернизации ВМС Пакистана.

Как ранее сообщал ЦАМТО, закупка подлодок для ВМС Пакистана была согласована в апреле 2015 года по итогам визита в страну председателя КНР Си Цзиньпина.

В июле 2015 года представители Пакистана и Китая достигли договоренности о заключении контракта на поставку для пакистанского флота 8 подводных лодок, стоимость которых оценивается в 5 млрд. долл.

В соответствии с заключенным с China Shipbuilding & Offshore International Company (CSOC) соглашением, четыре подлодки должны быть построены Wuchang Shipbuilding Industry Group (WSIG) в Китае и переданы ВМС Пакистана в 2022-2023 годах. Оставшиеся четыре субмарины предполагалось после передачи необходимых технологий построить в Пакистане на предприятии Karachi Shipyard & Engineering Works Ltd (KS&EW) и поставить ВМС Пакистана к 2028 году.

В настоящее время программа отстает от графика. Спуск на воду головной подлодки серии "Хангор", строящейся в Китае, состоялся в апреле 2024 года. В марте 2025 года в Ухане была спущена на воду вторая НАПЛ серии, "Шушук" (Shushuk), в августе 2025 года третья – "Мангро" (Mangro), а в декабре 2025 года – "Гази" (Ghazi).

Церемония резки стали для строительства подводной лодки "Тасним", которая является пятой НАПЛ класса "Хангор" и первым кораблем пакистанской постройки, была проведена на предприятии KS&EW в Пакистане в декабре 2021 года. Закладка киля НАПЛ состоялась 26 декабря 2022 года. В феврале 2024 года KS&EW заложила киль шестой подлодки серии и второй пакистанской постройки.

Подводные лодки класса "Хангор" являются экспортным вариантом НАПЛ класса Тип-039B "Юань" ВМС НОАК. ВМС Пакистана не раскрывают информацию о точных характеристиках, оборудовании и системах вооружения, установленных на подлодках серии. Согласно имеющейся информации, длина оснащенной воздухонезависимой силовой установкой НАПЛ класса "Хангор" составит 76 м, ширина – 8,4 м, водоизмещение – 2800 т. Ожидается, что в состав вооружения войдут шесть 533-мм торпедных аппаратов, позволяющих применять тяжелые торпеды и противокорабельные крылатые ракеты.

Поставка оснащенных воздухонезависимой силовой установкой НАПЛ, способных находиться под водой более длительное время, расширит возможности ВМС Пакистана по сдерживанию потенциального противника, а также защите морских путей сообщения в Аравийском море и прилегающих регионах.