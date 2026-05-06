«Новое поколение бронемашин»: морпех США сравнил БТР «Белый тигр» со Stryker

Южнокорейский БТР-амфибия K808 Baekho («Белый тигр») 8×8, разработанный в 2012–2016 годах, быстро стал «рабочей лошадкой» армии страны. Это машина первой линии для ударных подразделений. Существует также версия K806 6×6, которая легче, не в состоянии плавать и предназначена для охраны тыла и патрулирования.

В рамках программы обмена опытом один из американских морпехов, много лет эксплуатировавший американскую боевую технику, имел возможность близко ознакомиться с южнокорейским изделием в качестве пассажира.

По его словам, в части внутренней компоновки десантное отделение сопоставимо по размерам со Stryker, но на этом сходство и заканчивается. Системы связи и крепления для оружия сделаны более совершенными, что положительно влияет на действия экипажа в стрессовых ситуациях и позволяет эффективно использовать снаряжение. Он отметил неудобство кресел для высоких солдат при полной боевой нагрузке. Это, как он считает, способно перевесить многие другие плюсы, особенно во время проведения длительных миссий.

Наибольшую похвалу с его стороны K808 заслужила именно благодаря мобильности. Он отметил манёвренность и динамику движения как заметно превосходящие американские аналоги, с ощущением большей мощности даже при дополнительном весе усиленной брони.

Однако при поворотах на неровном рельефе возникало чувство, что машина вот-вот опрокинется. Он объяснил эту особенность сочетанием большей массы и особенностями работы подвески на пересеченной местности.

Сравнение с бронемашиной LAV, состоящей на вооружении морской пехоты США, оказалось самым острым в его оценке:

Старые LAV выглядят и ведут себя как Ford Bronco в гонке против Tesla Cybertruck.

Касательно Stryker он пояснил:

K808 представляет собой новое поколение бронемашин практически во всех аспектах.

В настоящее время K808 эксплуатируется только Южной Кореей. В 2024 году производитель Hyundai Rotem объявил о том, что 30 экземпляров будут экспортированы в Перу по контракту за $60 млн. Интерес к нему проявляют Чили в поисках замены для бронемашин Piraña I 6×6 и 8×8 и Польша, рассматривающая «Белый тигр» как возможное дополнение к собственным БТР Rosomak. Корейцы предложили Варшаве глубокую локализацию производства.